Tous les forfaits 100 Go s’envolent au-delà de 10 €/mois… sauf ces deux-là

Deux forfaits 5G offrant 100 Go pour moins de 10 € ? C’est exactement ce que met en avant cet article. Ces offres, proposĂ©es par des opĂ©rateurs utilisant le rĂ©seau de SFR, permettent de profiter d’une connexion de qualitĂ©, reconnue parmi les meilleures en France selon nPerf.

Actuellement, les prix des forfaits mobile augmentent de façon gĂ©nĂ©ralisĂ©e, et dĂ©nicher une offre de 100 Go Ă moins de 10 euros devient un vĂ©ritable dĂ©fi. MalgrĂ© tout, quelques bonnes affaires rĂ©sistent : notre comparateur de forfaits a identifiĂ© deux offres intĂ©ressantes proposant justement 100 Go pour moins de 10 euros par mois. Aujourd’hui, le forfait Oxygène de Prixtel ainsi que l’offre de RED by SFR mĂ©ritent particulièrement d’ĂŞtre mis en avant.

C’est quoi ce forfait Prixtel ?

100 Go de 5G sur le réseau de SFR

15 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels et SMS/MMS illimités en France et depuis UE et DOM

En ce moment ,le forfait de Prixtel est Ă 7,99 euros par mois, sans engagement sur le site de l’opĂ©rateur.

Que propose ce forfait Prixtel ?

Le forfait Oxygène de Prixtel est une offre flexible et sans engagement. Il inclut une enveloppe data adaptable, allant de 100 Go Ă 140 Go en 5G selon la consommation rĂ©elle de l’utilisateur. Les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s depuis la France mĂ©tropolitaine, ainsi que depuis l’Union europĂ©enne et les DOM.

L’intĂ©rĂŞt principal de ce forfait rĂ©side dans sa modularitĂ© tarifaire : l’abonnĂ© paie chaque mois en fonction de la quantitĂ© de donnĂ©es effectivement consommĂ©e, ce qui permet de maĂ®triser parfaitement son budget.

Un bon réseau mobile pour tous les profils

CĂ´tĂ© rĂ©seau, Prixtel s’appuie sur la couverture 4G/5G de SFR, qui se place parmi les rĂ©seaux les mieux classĂ©s dans les rapports rĂ©cents de nPerf en matière de performances et de couverture nationale.

Ce forfait conviendra particulièrement Ă ceux qui cherchent une belle quantitĂ© de data, un rĂ©seau fiable et un prix accessible. Qu’il s’agisse d’Ă©tudiants, de jeunes actifs ou de personnes souvent en dĂ©placement, ce forfait permet de profiter de son smartphone sans avoir Ă surveiller constamment leur consommation ni craindre un dĂ©passement.

Et le forfait RED, que propose-t-il ?

100 Go de 5G sur le réseau de SFR

26 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

En ce moment, le forfait de RED est Ă 9,99 euros par mois, toujours sans engagement.

Ă€ qui s’adresse ce forfait ?

Le forfait RED by SFR 100 Go s’adresse avant tout aux utilisateurs ayant un besoin important en data, sans vouloir exploser leur budget. Il convient parfaitement aux amateurs de streaming, qui peuvent regarder des heures de vidéos en HD sur Netflix ou YouTube, ainsi qu’aux accros des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Snapchat, où les contenus vidéo consomment rapidement des données.

Les gamers y trouveront également leur compte, profitant d’une connexion stable pour jouer en ligne et télécharger des mises à jour sans contrainte. Les télétravailleurs et étudiants, eux, pourront enchaîner les visioconférences sur Zoom ou Teams, envoyer des fichiers volumineux et rester productifs, même sans accès Wi-Fi.

Un forfait adapté aux voyageurs et à la connexion en mobilité

Ce forfait est une excellente option pour les personnes en déplacement, notamment en Europe et dans les DOM, grâce à son enveloppe data utilisable à l’étranger. Il convient également aux utilisateurs qui ont un besoin ponctuel de connexion en mobilité, que ce soit pour du télétravail, du streaming ou de la navigation sur internet via le partage de connexion.

Avec 100 Go, il permet une utilisation confortable sans dépendre systématiquement du Wi-Fi, mais reste une solution d’appoint plutôt qu’un véritable remplacement d’une box internet pour un usage domestique intensif.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

