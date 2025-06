Le Galaxy Z Fold 7 s’affine, mais deux éléments prennent de l’ampleur

Le design du très attendu Samsung Galaxy Z Fold 7 dévoile son design dans des rendus officiels. L’occasion d’apprécier sa finesse et de voir des éléments qui ont pris de l’envergure.

Rendu du Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Android Headlines

Android Headlines, en partenariat avec le célèbre leaker @OnLeaks avait publié quelques rendus en début d’année. Aujourd’hui, le média récidive en affichant des « rendus officiels » du prochain smartphone pliable de Samsung.

Et ces images confirment une chose : Samsung a écouté les critiques et s’apprête à livrer un appareil bien plus fin.

Plus fin, mais aussi plus carré

Ces nouvelles images confirment la promesse de Samsung d’une cure d’amincissement drastique. Le Z Fold 7 apparaît visiblement plus fin que son prédécesseur. On parle d’une épaisseur comprise entre 3,9 et 4,5 mm en mode déplié. Un véritable défi pour caser ici un port USB-C, Oppo ayant déjà éprouvé des difficultés en ce sens avec les 4,2 mm de son Find N5.

Pour accompagner cette finesse, le design général a été revu, avec des bords plus plats et des angles plus nets, lui donnant une allure plus carrée. Son poids aussi baisserait : de 239 g sur le Z Fold 6, on descenderait à 215 g sur la nouvelle génération.

Rendu du Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Android Headlines

Enfin un vrai smartphone (quand il est plié) !

C’est le changement qui saute aux yeux et qui était le plus réclamé par les utilisateurs : l’écran externe est enfin plus large. Fini l’aspect télécommande des générations précédentes, le Z Fold 7 adopte un ratio plus conventionnel, proche de celui d’un smartphone classique. Cette modification rendra l’utilisation du téléphone à une main, lorsqu’il est plié, infiniment plus confortable.

Surtout, si l’écran externe devrait passer de 6,3 à 6,5 pouces, l’écran interne bénéficierait aussi d’une augmentation de diagonale. Avec ses 8,2 pouces avancées par les rumeurs, il serait le plus large de son segment.

Rendu du Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Android Headlines

Un module photo qui en impose

Comme les rumeurs précédentes le laissaient entendre, cette finesse a une contrepartie : un module photo bien plus proéminent. Les rendus montrent un îlot photo rectangulaire qui ressort nettement du dos de l’appareil, une concession nécessaire pour intégrer des capteurs photo plus performants, possiblement hérités de la gamme Galaxy S.

Ce design à fort contraste, avec un corps ultra-fin et un bloc photo massif, nous l’avons découvert avec le Galaxy S25 Edge et force est de constater qu’il ne nous a pas vraiment convaincus.

Le Galaxy Z Fold 7, tout comme le Galaxy Z Flip 7, devrait être présenté à New York le 9 juillet selon nous.