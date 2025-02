L’achat d’une chaudière au gaz coûtera bientôt plus cher en France : voici l’ampleur de la hausse de prix

Nouveau budget 2025 oblige, les consommateurs devront bientôt mettre (un peu plus) la main au porte-monnaie s’ils souhaitent s’équiper d’une nouvelle chaudière gaz. Le gouvernement a en effet supprimé le taux de TVA réduit pour l’achat et l’installation des chaudières à gaz, qui passe ainsi de 10 à 20 % !

Source : Kwon Junho sur Unsplash

En ce début février, la loi de finances 2025 est passée aux forceps, entraînant dans son sillage sa kyrielle de mesures plus ou moins attendues. Parmi les grandes résolutions de cette année, les Français ne pourront pas échapper à une hausse de la TVA sur les chaudières à gaz. À partir du samedi 1ᵉʳ mars, exit le taux réduit à 10 % sur ces équipements : il vous faudra désormais tabler sur un taux de TVA de l’ordre de 20 %. De quoi faire flamber le budget des aficionados du gaz.

Chaudières à gaz : la fin du taux réduit, une hausse qui fait chauffer le budget

L’objectif de cette mesure ? Encourager les particuliers à opter pour un chauffage plus écologique. En clair, les pompes à chaleur (PAC) gagnent résolument les faveurs du gouvernement : elles tournent à l’électricité et ne dépendent pas des énergies fossiles comme le gaz. Le hic ? Leur prix est nettement plus élevé. Comptez en moyenne 12 500 € pour vous équiper d’un tel dispositif (hors coup de pouce MaPrimeRénov’ ou CEE). De leur côté, les chaudières à gaz demeurent l’option la plus accessible, avec des prix situés entre 500 € et 7 000 € en moyenne.

Alors, dans les faits, quelle différence pour les consommateurs ? Sur un modèle de chaudière Frisquet à condensation affiché au prix de 3 900 € TTC en 2024, par exemple, à partir du 1ᵉʳ mars 2025, le tarif passera à pas moins de 4 290 €, soit une augmentation de presque 400 €. Et c’est sans compter l’installation, qui souffrira, elle aussi, de cette majoration de la TVA.

Un pic des prix qui ne devrait pas arranger les affaires des professionnels du gaz, pourtant largement en veine tout au long de ces derniers mois. À en croire la Fédération française du bâtiment (FFB), les installations des chaudières à gaz ont en effet bondi de pas moins de 15 % en 2024.

Et pour les modèles Très Haute Performance Énergétique (THPE) ?

Vous pensiez pouvoir échapper à la hausse de la TVA annoncée en optant pour un modèle de chaudière à gaz à Très Haute Performance Énergétique ? Il n’en sera rien. En effet, jusqu’en décembre dernier, ces dispositifs – qui consomment moins et sont donc plus écologiques – bénéficiaient d’un taux de TVA réduit à 5,5 %. C’était sans compter l’arrêté publié au Journal officiel le 24 décembre 2024, qui a fait passer ce taux à 10 %.

Ces modèles de chaudières moins énergivores rejoignent en 2025 la grande famille des appareils au taux de TVA revalorisé. En moins d’un an, celui-ci sera donc passé de 5,5 % à 20 % !

Seule bonne nouvelle pour les particuliers ayant prévu de modifier leur système de chauffage en 2025 : MaPrimeRénov’, qui aurait dû être reconduite sur la base du budget de 2024, bénéficiera finalement d’une rallonge de près de 600 000 € cette année.

Pour rappel, cette aide d’État permet aux propriétaires occupants et bailleurs de financer les travaux de rénovation énergétique dans un logement et donc, de bénéficier d’un coup de pouce supplémentaire pour l’installation d’une pompe à chaleur.

En somme, si vous envisagiez d’opter pour une chaudière à gaz en 2025 et êtes échaudé par cette hausse substantielle de la TVA, vous pouvez toujours vous renseigner sur votre éligibilité aux aides pour l’installation d’une PAC.

Rappelons que depuis 2022, il est interdit d’installer une chaudière à gaz dans un logement neuf. C’est le cas dans les logements collectifs depuis 2025.