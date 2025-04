Le plus grand concurrent de Tesla ne s’arrête plus : un nouveau grand SUV électrique attendu en France entre dans la danse

En marge du Salon de Shanghai, les constructeurs chinois sont dans les starting-blocks, à commencer par le numéro un de la voiture électrique en Chine, BYD. Aujourd’hui, nous avons pu découvrir via le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) le nouveau SUV de la marque : le Sealion 06.

BYD Sealion 06 // Source : MIIT

En France, la gamme BYD commence doucement mais sûrement à s’étoffer. Et elle devrait grandir encore plus quand le constructeur chinois aura sa première usine européenne opérationnelle en Hongrie, d’ici la fin de l’année.

Chez nous, nous connaissons déjà le BYD Sealion 7, un SUV plutôt dynamique, mais qui ne nous a pas franchement emballé de prime abord, la synthèse n’étant pas franchement optimale au vu du prix affiché.

La grande offensive continue chez BYD

La famille Sealion va d’ailleurs s’agrandir puisque BYD vient officiellement d’enregistrer son tout nouveau modèle, le Sealion 06, auprès du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT).

Ce dernier-né de la série Ocean sera disponible en deux versions : hybride rechargeable et une 100 % électrique. Il sera présenté au public officiellement à l’occasion du Salon de Shanghai qui ouvrira ses portes d’ici quelques jours.

La version électrique du nouveau BYD Sealion 06 // Source : MIIT

Selon les informations fournies par la MIIT, le Sealion 06 affiche des dimensions de 4,81 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,68 mètre de haut, pour un empattement de 2,82 mètres. C’est plus long de 6 cm qu’un Tesla Model Y. Reste à savoir s’il sera plus accueillant. Il est en revanche 2 cm plus court que son cousin technique, le Sealion 7.

Un SUV électrique que nous devrions voir arriver en France

Comme énoncé plus haut, l’auto sera proposée en Chine avec une motorisation hybride rechargeable qui embarque un moteur thermique de 1.5 litre de cylindrée développant 100 ch, associé à un moteur électrique d’une puissance de 95 ch, le tout pour une puissance combinée pouvant atteindre 218 ch. Au vu du poids du bestiau, qui n’a pas été communiqué, les performances seront sans doute trop justes.

La version 100 % électrique est mieux pourvue en équidés, avec notamment deux alternatives : l’une de 241 ch et l’autre de 228 ch. Une version quatre roues motrices avec deux moteurs électriques et plus de 500 ch arrivera sans doute ultérieurement.

Son grand frère déjà connu, le BYD Sealion 7//Source : Jean-Baptiste Passieux

Même si cela n’a pas encore été confirmé par BYD, ce Sealion 6 pourrait arriver en France, mais uniquement en électrique, comme le Sealion 7.

Pour la France, si le Sealion 6 arrive jusqu’à nous, il devrait être équipé des mêmes batteries que le 7, à savoir celle de 82,5 et celle de 91,3 kWh, les deux faisant (logiquement) appel aux cellules « Blade » maison, de type LFP (lithium-fer-phosphate).

La seconde devrait permettre de dépasser les 500 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Toutes ces informations devraient être confirmées par la marque lors de la présentation officielle du modèle d’ici quelques jours.