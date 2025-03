Xpeng va-t-il lancer sa nouvelle voiture électrique chinoise en France ? Le constructeur nous donne quelques informations

Arrivée sur le marché français l’an dernier, le constructeur chinois Xpeng continue son expansion à travers l’Europe. Actuellement, la marque propose deux modèles dans l’Hexagone, deux SUV que sont les G6 et G9. Mais visiblement, Xpeng aurait décidé de faire l’impasse sur sa grande berline aux caractéristiques pourtant très intéressantes.

Xpeng P7+ // Source : Xpeng

Elle était l’une des stars du Salon de Paris en 2024, mais finalement, elle pourrait ne pas arriver chez nous. Cette auto, c’est la Xpeng P7, une grande berline du constructeur chinois qui s’est implanté l’an dernier en France et qui connaît déjà son petit succès grâce à son SUV électrique G6, un modèle concurrent du Tesla Model Y.

Des ambitions européennes affirmées

Dans un communiqué de presse, Xpeng a annoncé poursuivre son expansion internationale en pénétrant de nouveaux marchés européens. L’entreprise a récemment annoncé son entrée sur les marchés polonais, suisse, tchèque et slovaque. Dès le deuxième trimestre de cette année, Xpeng y commercialisera trois modèles : la berline P7, ainsi que les SUV G9 et G6.

Xpeng P7+ // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ces marchés s’ajoutent à ceux déjà conquis par X^eng, à savoir le marché norvégien en 2021 qui faisait office de marché pilote, et plus tard, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Islande, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne, le Portugal ou encore l’Irlande.

L’ambition de Xpeng est d’être présent dans plus de 60 marchés internationaux d’ici fin 2025 et générer la moitié de ses ventes à l’étranger. Aujourd’hui, l’entreprise opère déjà dans plus de 30 marchés internationaux.

Un modèle pas adapté au marché français ?

Un bien beau programme, mais visiblement Xpeng ne compte pas lancer n’importe quel produit n’importe où. En France, on le sait, les grandes berlines n’ont plus vraiment le vent en poupe. Et d’après Xpeng France, la P7 ne sera « jamais vendue en France« . Il y a toutefois encore peut-être un petit espoir avec la P7+, présentée l’an dernier à Paris, qui est une version encore améliorée de la P7 standard.

Disponible à partir d’environ 211 240 yuans (environ 27 100 euros) en Chine, un tarif particulièrement bas pour cette rivale de la Tesla Model S, qui démarre quant à elle à 694 900 yuans en Chine (environ 89 800 euros), elle est même moins chère que la Model 3, affichée à 231 900 yuans (environ 29 950 euros). Évidemment, en Europe, elle coûtera beaucoup plus chère.

Xpeng P7+ // Source : Xpeng

En raison de sa production en Chine, son lieu de fabrication l’oblige aussi à se soumettre à des droits de douane en forte hausse. Ceux pour Xpeng atteignent en effet 21,3 %, qui s’ajoutent aux 10 % déjà en vigueur depuis plusieurs années. Si ce modèle doit arriver en France, ce qui ne semble pas encore prévu, les prix devraient démarrer au-dessus de 60 000 euros.

Une berline électrique qui vise le segment premium

Et à ce tarif, ce serait tout de même presque une affaire au vu des caractéristiques de l’auto. À bord, la voiture reçoit un écran tactile 2,5K de 15,6 pouces, qui fait appel au système d’info-divertissement AI XOS, basé sur l’intelligence artificielle.

En Chine, Xpeng propose deux versions. L’une de 245 ch associée à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 60,7 kWh, promettant 602 km d’autonomie selon la norme chinoise CLTC (environ 540 km sur le cycle européen WLTP, plus réaliste) ;

La seconde de 320 ch récupère une batterie LFP de 76,3 kWh, qui lui permettent d’atteindre une autonomie maximale de 710 kilomètres CLTC (environ 630 kilomètres WLTP).

Avec son architecture 800 volts, la berline peut passer de 30 à 80 % en 16 minutes. Elle est aussi dotée de la conduite autonome de niveau 3, mais elle fait l’impasse sur le capteur LiDAR.