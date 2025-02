Quel Tesla Model Y choisir : on compare toutes les versions et la concurrence

La gamme de la nouvelle Tesla Model Y est enfin complète, avec trois versions différentes. Chacune a ses particularités. Selon votre profil, vos besoins, votre budget et vos envies, une des trois configurations aura plus de sens. Voyons donc les différences, les similitudes et déterminons ensemble quelle Tesla Model Y choisir en ce début d’année 2025.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

La sortie de la Tesla Model Y restylée s’est faite en plusieurs étapes. La première fut de mettre en vente une édition limitée, la Tesla Model Y Launch Series, qui n’était pas forcément une bonne affaire en France. Deux semaines plus tard, Tesla corrige le tir en proposant une gamme étoffée, avec une Tesla Model Y Propulsion, une Grande Autonomie Propulsion, et une Grande Autonomie à transmission intégrale.

Les trois versions retrouvent des tarifs auxquels nous étions habitués, puisque la gamme débute à 44 990 euros pour terminer à 52 990 euros. Pour rappel, la version Lauch Series était affichée à 60 990 euros, soit 8 000 euros de plus que la désormais plus chère des nouvelles Model Y.

Le configurateur en ligne du nouveau Model Y // Source : Tesla

Nous allons revenir sur les particularités des trois versions, avant de les mettre face à face pour déterminer celle qui a le plus de sens aujourd’hui. Enfin, nous tenterons de voir si certaines alternatives ont de quoi rivaliser avec la nouvelle Model Y, ou bien si les jeux sont faits pour 2025.

Tesla Model Y Propulsion : un choix pertinent ?

Comme souvent chez Tesla, la moins chère de la gamme est probablement celle qui est la plus raisonnable. Économiquement bien sûr, mais aussi au niveau de la durabilité et tout bonnement de l’usage que nous allons en faire. La Tesla Model Y Propulsion est proposée à partir de 44 990 euros, avec une batterie LFP (Lithium-Fer-Phosphate) de 60 kWh.

L’autonomie WLTP annoncée est de 500 kilomètres, ce qui correspondra peu ou prou à 300 kilomètres d’autoroute dans de bonnes conditions. Au niveau de la charge rapide, elle plafonne à 175 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en environ 20 minutes. Les performances sont logiquement les plus modestes de la gamme, avec le 0 à 100 km/h abattu en 5,9 secondes.

Le système audio comporte quant à lui 9 hauts parleurs, et il n’y a pas de caisson de basses, contrairement à la version Grande Autonomie à transmission intégrale.

Nous retrouvons toute la dotation de série de Tesla sur cette Model Y Propulsion, à savoir l’Autopilot, le coffre arrière motorisé, l’ensemble des caméras (incluant la nouvelle caméra sous le pare-chocs à l’avant), les sièges chauffants et ventilés à l’avant, ou encore le nouvel éclairage d’ambiance.

Une fois que l’on a exposé l’ensemble des forces de cette nouvelle Model Y d’entrée de gamme, il faut tout de même parler de ses faiblesses face aux autres versions, puisque la firme américaine propose pour seulement 2 000 euros de plus, une bien meilleure voiture : il s’agit de la Model Y Grande Autonomie Propulsion.

Cette dernière a une batterie plus imposante, une autonomie en hausse, de meilleures performances, et une capacité de charge rapide encore meilleure.

Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion : la meilleure des Model Y pour l’instant ?

Nous avions déjà considéré cette Model Y Grande Autonomie Propulsion comme la meilleure des Model Y au printemps 2024, lorsqu’elle fit son apparition sans avoir été attendue. Près d’un an plus tard, le constat n’a pas changé, et nous allons voir pourquoi.

Pour résumer brièvement, il s’agit de la même motorisation que l’entrée de gamme, mais avec une batterie 33 % plus grosse, et une autre chimie. En effet, avec une batterie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) de 80 kWh, l’autonomie est en hausse de près de 25 %, avec 622 kilomètres WLTP promis par Tesla avec les grandes jantes de 20 pouces, soit environ 640 km avec les jantes de 19 pouces.

L’accélération est meilleure que sur la version Propulsion (5,6 secondes pour atteindre 100 km/h), tout comme la puissance maximale en charge rapide (250 kW). En pratique, ce seront donc des grands voyages qui seront plus rapides, et avec des pauses pour se recharger qui iront encore plus vite.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Tout ceci demande 2 000 euros de plus à configuration équivalente, soit un surcoût de moins de 4,5 %. Si l’on raisonne en termes de rapport autonomie/prix, c’est donc une bien meilleure affaire que l’entrée de gamme.

Le système audio, l’intérieur, l’extérieur et tous les équipements sont similaires entre les versions Propulsion et Grande Autonomie Propulsion, donc il n’y a pas de débat à ce niveau. Reste à considérer la différence au niveau de la chimie des batteries, qui est elle bien réelle, avec pour la version Propulsion et sa batterie LFP une capacité de recharge quotidienne à 100 % sans accélérer le vieillissement des cellules, quand la version Grande Autonomie Propulsion sera plus à l’aise avec une limite quotidienne à 80 %.

Bien sûr, pour les grands voyages, il n’y a aucune contre-indication à charger à 100 %, mais cela doit rester moins fréquent comme le précise Tesla. Enfin, il est important de préciser que le freinage régénératif sera plus important sur la version Grande Autonomie Propulsion, ce qui est particulièrement flagrant dans les grandes descentes de routes de montagne.

Avec la Tesla Model Y Propulsion, vous devrez utiliser la pédale de frein après quelques virages, ce qui n’est pas le cas de la Model Y Grande Autonomie Propulsion, qui conservera assez de freinage régénératif pour que la conduite soit plus agréable. Notez également que les batteries LFP sont bien plus sensibles au froid, ce qui est un désavantage face aux batteries NMC durant toute la période hivernale.

Enfin, en termes de longévité, la Tesla Model Y Propulsion et sa batterie LFP seront théoriquement bien meilleures, puisque les batteries LFP sont données pour bien plus de cycles que les batteries NMC. Si vous gardez votre véhicule quelques années seulement, cela sera toutefois imperceptible.

Vous l’aurez compris, entre les deux Model Y Propulsion, la version Grande Autonomie gagne haut la main. Mais quid du haut de la gamme doté de deux moteurs et d’une transmission intégrale ?

Si les deux versions précédentes étaient dotées d’un seul moteur, ce n’est pas le cas de la Tesla Model Y Grande Autonomie transmission intégrale, qui récupère la batterie de la version Grande Autonomie Propulsion, mais s’équipe d’un moteur supplémentaire à l’avant. De cette manière, elle se permet d’être un vrai 4×4, avec les roues avant et arrières motrices.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

La batterie est la même que pour la version Grande Autonomie Propulsion, mais le fait d’avoir deux moteurs consommant légèrement plus d’énergie, l’autonomie est en baisse : 568 contre 622 kilomètres. À l’usage, c’est assez négligeable, mais cela mérite d’être remarqué tout de même. Le second moteur permet par ailleurs d’afficher de meilleures performances d’accélération, avec un 0 à 100 km/h abattu en 4,8 secondes.

Le petit souci est que Tesla demande 6 000 euros de plus pour profiter d’un moteur supplémentaire, ce qui nous permet difficilement de conseiller cette version. Bien entendu, si de votre côté avoir un véhicule à quatre roues motrices est indispensable, vous ne considèrerez même pas les Model Y Propulsion, cependant si avoir une transmission intégrale n’est pas impératif, vous n’avez rien à regretter à vous rabattre sur une propulsion.

Notez enfin qu’à part lorsque la pédale d’accélérateur est enfoncée franchement ou qu’il y a des pertes d’adhérence, le moteur avant est totalement inutilisé, ce qui fait qu’une Tesla Model Y Grande Autonomie à Transmission Intégrale se comportera comme une propulsion dans l’écrasante majorité des cas. Seul le freinage régénératif pourra être plus marqué, ayant un second moteur disponible pour la récupération d’énergie.

Que dit la concurrence en 2025 ?

Nous avons récemment proposé un dossier récapitulant 9 alternatives à la Tesla Model Y, que vous pouvez retrouver ici. Les différentes versions et les tarifs associés étant désormais connus et indiqués dans le tableau ci-dessus, nous pouvons regarder d’un peu plus près certaines offres des autres constructeurs.

Version Prix Autonomie WLTP Consommation WLTP (jantes 19 pouces) Accélération de 0 à 100 km/h Tesla Model Y Propulsion 44 990 € 500 km 13,9 kWh/100 km 5,9 secondes Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion 46 990 € 622 km 14,2 kWh/100 km 5,6 secondes Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale 52 990 € 586 km 14,8 kWh/100 km 4,8 secondes

Lorsque nous comparions la Tesla Model Y Launch Series aux Renault Scenic E-Tech, Peugeot E-3008, Xpeng G6 ou Hyundai Ioniq 5, le constat est parfois que la nouvelle Model Y était trop onéreuse. Mais aujourd’hui, les cartes sont rebattues, puisque la gamme débute non pas à plus de 60 000 euros, mais à moins de 45 000 euros.

Renault Scénic E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Et dans ce cas, même la moins chère des Renault Scenic E-Tech peine à rivaliser. En effet, l’autonomie WLTP n’est que de 430 kilomètres, soit 15 % de moins que la Tesla Model Y Propulsion, tout en affichant une consommation bien plus importante (16,3 kWh/100 km contre 13,9 kWh/100 km). Si nous prenons ensuite en compte le volume de coffre, la capacité de charge rapide ou encore les fonctionnalités de conduite semi-autonome, c’est une victoire par K.O.

Source : Peugeot

Le constat est le même pour la Peugeot E-3008, qui est disponible à partir de 44 990 euros, comme la Tesla Model Y Propulsion. Mais à ce tarif, pas de pompe à chaleur, pas de régulateur de vitesse adaptatif, de sièges chauffants… la liste est bien trop longue pour rivaliser avec Tesla, sans même avoir abordé les problématiques de performances, de volume de coffre ou de consommation.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Seule la XPeng G6 semble tirer son épingle du jeu, notamment grâce à son architecture 800 Volts qui promet des voyages plus rapides. Mais là encore, maintenant que la Tesla Model Y Grande Autonomie est là pour 46 990 euros — soit le prix de la XPeng G6 Propulsion Autonomie Étendue — avec 622 kilomètres d’autonomie WLTP, le choix d’XPeng est difficile à recommander.

Malheureusement pour la concurrence, la voiture la plus vendue au monde en 2023 et l’électrique la plus populaire de 2024 devrait encore cartonner en 2025. Le petit contretemps subi à cause de la Model Y Lauch Series qui était trop chère est presque déjà oublié.