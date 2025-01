Quelles alternatives au Tesla Model Y (2025) ? Voici 9 SUV 100 % électriques

Tesla Model Y : le choix évident ? Pas si sûr. Voici les 9 SUV électriques qui pourraient bien vous faire changer d’avis en 2025.

La Tesla Model Y, on parle partout de la nouvelle. Mais que vous soyez lassé des frasques d’Elon Musk sur X, ou simplement curieux d’explorer ce que la concurrence propose, le marché des SUV électriques regorge d’alternatives séduisantes.

Premium, sportives ou familiales, ces nouveautés bousculent les codes et méritent votre attention. Tour d’horizon des modèles qui pourraient bien vous faire oublier la star américaine.

Modèle Dimensions (L x l x h) Prix de base Puissance max Autonomie WLTP Charge rapide DC Xpeng G6 4753 x 1920 x 1650 mm 42 990 € 470 ch 570 km 280 kW (800 V) Renault Scenic électrique 4470 x 2085 x 2071 mm 39 990 € 220 ch 625 km 150 kW BYD Seal U 4790 x 1920 x 1670 mm 42 890 € 218 ch 500 km 140 kW Audi Q6 e-tron 4771 x 1965 x 1665 mm 77 400 € 387 ch 650 km 270 kW Peugeot e-3008 4540 x 1890 x 1640 mm 44 990 € 230 ch 700 km 160 kW Ford Mustang Mach-E 4 743 x 1 881 mm x 1 624 mm 61 650 € 487 ch 600 km 150 kW Kia EV6 4680 x 1880 x 1550 mm 49 690 € 585 ch (GT) 528 km 350 kW (800 V) Volkswagen ID.4 4584 x 1852 x 1656 mm 41 500 € 335 ch 550 km 135 kW Hyundai Ioniq 5 4635 x 1890 x 1600 mm 44 800 € 325 ch 570 km 350 kW (800 V)

Xpeng G6

Le Xpeng G6 est sans doute la voiture électrique la plus proche du Model Y. On retrouve néanmoins une plateforme 800 V, qui permet une recharge de 10 à 80 % en à peine 20 minutes sur une borne DC de 280 kW.

Avec une autonomie WLTP de 570 km, on est vraimen très proche de ce que l’on peut attendre avec le Model Y.

Son système d’exploitation Xmart OS, enrichi d’un assistant vocal intelligent, illustre l’approche software-first caractéristique de Tesla. Face au Model Y, il ne lui manque rien.

Renault Scénic électrique

La renaissance électrique du Scénic est réussie, avec 625 km d’autonomie en cycle WLTP.

Elle offre une habitabilité remarquable malgré ses dimensions extérieures contenues (4,47 m de long, bien moins que la Model Y). Le coffre de 440 litres est spacieux pour sa catégorie.

Sa pompe à chaleur de série et son interface OpenR Link de 12 pouces, avec Google Automotive, en font une bonne alternative à Tesla. Certes, moins complet sur les fonctions et les options, mais son prix est compétitif, il débute à 39 990 euros pour la version 60 kWh, sans oublier l’éligibilité au bonus écologique.

BYD Seal U

Si le Model Y est le modèle le plus vendu chez Tesla, le Seal U est le plus vendu chez BYD. Ce Seal U utilise la fameuse batterie Blade LFP, fruit d’une expertise unique en intégration verticale. Cette approche permet d’optimiser les coûts tout en maintenant un haut niveau de qualité.

Avec 500 km d’autonomie WLTP, le Seal U s’impose comme une alternative pragmatique. L’élément central du système d’info-divertissement est un grand écran tactile rotatif de 15,6 pouces (39,6 cm) avec un système maison, et la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay sans fil.

Audi Q6 e-tron

Développé sur la plateforme PPE partagée avec Porsche, le Q6 e-tron va jusqu’à proposer 650 km d’autonomie WLTP. Sa capacité de charge de 270 kW, permet de récupérer 255 km en 10 minutes, elle démontre l’excellence technique allemande. Son cockpit à trois écrans est top en matière d’interface utilisateur, surtout avec Android Automotive.

Tout comme la Xpeng G6, elle utilise une plateforme 800 V qui permet de récupérer « 255 km d’autonomie en 10 minutes de charge« .

Peugeot e-3008

Le e-3008 impressionne avec son autonomie WLTP de 700 km, elle a établi une nouvelle référence dans la catégorie.

On apprécie aussi son cockpit Panoramique i-Cockpit avec écran incurvé de 21 pouces… bien que l’OS maison ne soit aussi moderne que la concurrence et que l’habitabilité ait été sacrifiée pour concevoir une plateforme multiénergie.

Ford Mustang Mach-E

Ford a réussi le pari d’électrifier l’esprit Mustang avec le Mach-E, elle est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes tout en offrant jusqu’à 600 km d’autonomie WLTP. Son écran tactile vertical de 15,5 pouces est bien intégré.

Bien que le Mach-E date de 2019, il n’en reste pas moins décalé par rapport à la concurrence.

Kia EV6

L’EV6 de Kia est complètement sous-côtée avec sa plateforme E-GMP 800V.

La version GT, avec ses 585 ch et son 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, est une des plus performances de sa catégorie. Sa recharge ultra-rapide (10-80 % en 18 minutes) et son autonomie de 528 km en font un package complet.

Volkswagen ID.4

Le Volkswagen ID.4, un des plus grands rivaux des Tesla Model Y et Renault Scénic E-Tech électrique, revoit sa copie en 2024. Il reçoit un nouveau moteur, à la fois plus puissant et plus sobre, tandis que son positionnement tarifaire devient bien plus agressif.

L’ID.4 Pro se distingue par son approche rationnelle, il combine 550 km d’autonomie WLTP avec un volume de coffre généreux (543-1575 litres). Son affichage tête haute en réalité augmentée et sa capacité V2L sont deux fonctions loin d’être très répandues.

Hyundai Ioniq 5

Le Ioniq 5, tout comme l’EV6, séduit par son design et ses innovations pratiques, notamment sa fonction V2L de 3,6 kW. Sa plateforme E-GMP permet des performances de charge impressionnantes, avec 100 km récupérés en 5 minutes.

Elle a bénéficié d’un restylage en 2025, le changement le plus notable concerne l’autonomie, grâce à une nouvelle batterie de 84 kWh. Cette dernière permet désormais d’atteindre jusqu’à 570 km en version propulsion et 530 km en transmission intégrale.

