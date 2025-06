BYD : voici les photos officielles du nouveau SUV électrique concurrent du Tesla Model Y

Déjà annoncée depuis quelques semaines, la nouvelle BYD Sea Lion 06 se montre enfin à travers une série de photos officielles. L’occasion d’en savoir un peu plus sur la voiture électrique qui devrait arriver en Europe pour rivaliser avec la Tesla Model Y.

Crédit : BYD

BYD poursuit sur sa lancée. Le constructeur chinois, devenu le numéro 1 mondial de la voiture électrique ne chôme pas en ce moment. Alors qu’il vient aussi de dépasser Tesla en Europe, il enchaine les nouveautés et multiplie les actions pour continuer à inonder le marché. Et certaines ne plaisent pas au gouvernement chinois.

Un tout nouveau SUV électrique

En parallèle, l’entreprise continue d’étoffer sa gamme avec de nouveaux modèles abordables pour le grand public. C’est ainsi qu’elle a lancé sa petite Dolphin Surf en Europe au mois de mai. Et ce n’est pas terminé pour BYD. Car voilà que la firme basée à Shenzhen prépare désormais l’arrivée dans son catalogue d’un autre modèle. Il s’agit cette fois-ci de la Sea Lion 06, qui avait déjà été présentée pour la première fois au mois d’avril 2025. Et on commence enfin à en savoir un peu plus à son sujet.

Crédit : BYD

Il y a quelques jours, nous avions déjà relayé quelques informations fournies par le site ItHome. Et voilà que ce dernier est bien renseigné, et nous montre désormais les premières photos officielles de ce nouveau modèle. Ces dernières ont en fait été publiées par Zhang Zhuo, directeur général de la division des ventes du réseau BYD Ocean. Il s’agit pour mémoire de l’une des deux familles de voitures de la marque, avec la gamme Dynasty. Elle comprend notamment la Seal, la Dolphin et la nouvelle Sea Lion 07 que nous avions pu essayer.

Ce nouveau SUV électrique reprend donc logiquement les codes esthétique de cette famille. Elle se caractérise par des lignes très épurées, notamment à l’avant. Là, on remarque une nouvelle signature lumineuse à deux étages, qui surmonte de petites prises d’air. Plus bas, le bouclier est légèrement ouvert pour refroidir un peu la mécanique. La calandre est quant à elle pleine, afin d’optimiser le Cx (coefficient de traînée). Ce dernier n’a cependant pas encore été précisé par le constructeur pour le moment.

Crédit : BYD

Les dimensions sont en revanche déjà bien connues. La nouvelle BYD Sea Lion 06 mesure 4,81 mètres de long pour 1,92 mètre de large et 1,68 mètre de haut. Elle devrait chasser directement sur les terres de la Tesla Model Y, entre autres. Sans oublier la Peugeot e-3008 ou encore le Renault Scénic E-Tech. L’empattement est quant à lui plutôt généreux, puisqu’il est annoncé à 2,82 mètres. Ainsi, ce sont au total cinq personnes qui peuvent prendre place à bord du SUV électrique.

Un lancement cet été

La partie arrière du SUV s’inspire de la Seal, notamment en ce qui concerne la signature lumineuse très reconnaissable. Le bouclier est quant à lui très épuré, tandis que l’on note la présence d’un petit becquet de toit. La Sea Lion 06 repose sur des jantes de 19 pouces. Pour l’heure en revanche, rien n’a été dit sur le poste de conduite, qui devrait reprendre les codes des autres modèles de la gamme. Nous pourrions retrouver notamment un écran tactile rotatif, mais cela reste à confirmer.

Crédit : BYD

Une chose est en revanche sûre, la voiture se déclinera en hybride rechargeable et en électrique. Cette version sera disponible en deux alternatives, avec 228 et 241 chevaux. Une variante à transmission intégrale serait aussi dans les tuyaux. La Sea Lion 06 reprendrait la batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) développée en interne, avec une capacité de 82,5 et 91,3 kWh, comme sur la Sealion 07. De quoi offrir une autonomie maximale de 500 kilomètres environ selon le cycle WLTP. La charge devrait prendre 24 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Crédit : BYD

Cette nouvelle arrivante sur le marché devrait être lancée au cours du mois de juillet en Chine. Et on ne sait pas encore quand elle sera commercialisée en Europe. Mais cela devrait finir par arriver tôt ou tard. Elle coûterait en revanche bien plus cher que les 19 300 euros à laquelle elle sera affichée dans son pays natal. Et cela en raison des droits de douane. Sauf si elle est produite dans l’usine qui sera construite en Hongrie, mais cela reste encore à confirmer.