BYD dévoile le prix du concurrent de la Tesla Model Y en France, mais les calculs ne sont pas bons

BYD est la marque qui monte en Europe. Le constructeur d’origine chinoise s’est fait une place dans le domaine des batteries pour les voitures électriques. Voici les tarifs du nouveau SUV BYD Sealion 7, qui ambitionne de prendre des parts de marché au Model Y.

Voici un projet ambitieux qui est celui de détourner des acheteurs du premier véhicule électrique vendu en Europe, le Tesla Model Y. On pourrait penser que le premier champ de bataille entre le SUV chinois et le SUV américain (fabriqué en Allemagne) se joue sur le prix. Mais dans la réalité, ce n’est pas le cas.

Combien coûte le BYD Sealion 7 ?

BYD vient d’officialiser les tarifs du SUV Sealion 7. Pour la France, le ticket d’accès est fixé à 46 990 euros. Voici les prix de toutes les configurations disponibles au catalogue :

Modèle Finition Prix en euros Sealion 7 Comfort 46 090 Sealion 7 Design AWD 51 090 Sealion 7 Excellence AWD 56 490

Mais dans le même temps, le Tesla Model Y est proposé à partir de 40 990 euros, profitant en plus du bonus écologique de 4 000 euros, soit 36 990 euros à débourser pour le client. 10 000 euros d’écart entre les deux véhicules, le BYD Sealion 7 doit avoir de serieux arguments pour convaincre avec une telle différence de prix !

Un peu plus d’autonomie pour le BYD Sealion 7 ?

Stocker l’énergie solaire n’a jamais été aussi simple Pas besoin d’être électricien pour récupérer et stocker l’énergie solaire. Le Hyper 2000 de Zendure est une solution Plug & Play très simple à installer chez soi… et capable de générer jusqu’à 600 euros d’électricité par an !

Dans sa version de base Comfort, le BYD Sealion 7 dispose d’une batterie BYD Blade de 82,5 kWh, ce qui lui permet d’annoncer une autonomie WLTP de 482 km. La version Propulsion du Tesla Model Y atteint 455 km d’autonomie en cycle WLTP, mais cela, c’est sans compter sur la version Propulsion Grande Autonomie du Model Y, qui propose 600 km WLTP pour un prix de 42 990 € (avant déduction du bonus écologique).

L’accélération est également comparable : la version Comfort utilise un moteur de 230 kW (312 chevaux), lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. Le Tesla Model Y Propulsion réalise l’exercice en 6,9 secondes. En revanche, le Tesla Model Y Propulsion charge plus rapidement : il accepte jusqu’à 170 kW, tandis que le BYD Sealion 7 Comfort plafonne à 150 kW. Le passage de 10 % à 80 % demande 32 minutes sur le SUV chinois, contre 20 à 25 minutes sur le SUV américain.

Le BYD Sealion 7 n’arrive donc pas à rendre obsolète le Tesla Model Y, qui sera d’ailleurs bientôt restylée. Bien que ses performances soient loin d’être mauvaises, le BYD Sealion 7 risque d’avoir du mal à convaincre avec un tel écart de prix, d’autant plus que le Tesla Model Y Propulsion Grande Autonomie surclasse l’autonomie du BYD Sealion 7 Comfort.

Pour la version Excellence AWD du Sealion 7, équipée de deux moteurs pour une puissance de 390 kW (530 chevaux) et dotée d’une batterie BYD Blade de 91,3 kWh, elle se compare davantage aux versions Grande Autonomie Transmission Intégrale et Performance du Tesla Model Y. Là encore, le Tesla surclasse le BYD. Quand l’autonomie WLTP du BYD Sealion 7 atteint un maximum de 502 km, les Model Y précédemment cités sont respectivement à 565 et 517 km.

Au niveau des performances, BYD annonce le Sealion 7 comme un SUV sportif : il abat le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Un chiffre honorable, c’est plus rapide qu’une Audi S3 de 333 chevaux actuellement au catalogue ! Mais la version Performance du Tesla Model Y, vendue 57 000 euros, surpasse le BYD Sealion 7 AWD : l’Américain demande seulement 3,7 secondes pour atteindre 100 km/h, une performance davantage comparable à une Porsche 911 GT3 !

Enfin, sur la recharge également, le Tesla fait mieux ! Quand le BYD Sealion 7 Excellence AWD peut encaisser 230 kW en pic, les Tesla Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale et Performance tolèrent 250 kW.

Une existance déjà difficile pour le BYD Sealion 7 ?

Pour un prix bien souvent supérieur, le BYD Sealion 7 fait moins bien qu’un Tesla Model Y ! Moins d’autonomie, recharge moins rapide et performances d’accélération inférieures.

On se demande alors comment BYD va réussir à motiver l’achat d’un Sealion 7, d’autant plus que Tesla est désormais bien implanté en France et que son image de marque est solide. Pour BYD, tout reste à faire en France. Et le constructeur chinois n’est pas vraiment aidé par ses tarifs : déjà plus coûteux que le Model Y, le Sealion 7 ne peut pas prétendre à l’aide du bonus écologique.

De plus, les rumeurs laissent entendre que Tesla s’apprête à lancer une version restylée du Model Y. Si la version Juniper du SUV Tesla suit les mêmes lignes que la Model 3 Highland, le modèle sera fortement modernisé sans augmentation de tarifs.