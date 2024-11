Pourquoi vous devez acheter une Tesla Model Y si vous cherchez une voiture neuve (thermique ou électrique)

La voiture la plus vendue au monde en 2023 était la Tesla Model Y. Est-ce une suprise ? Il serait malhonnête de dire que tout le monde l’avait vue venir, mais force est de constater qu’aujourd’hui encore, le SUV électrique de Tesla reste l’une des références incontournables. Voyons pourquoi elle coche presque toutes les cases en 2024.

Tesla Model Y // Source : Tesla

1 230 000 Tesla Model Y ont trouvé preneur en 2023 dans le monde. Ce résultat en a fait la voiture neuve la plus vendue de la planète, avec pas moins de 3 370 ventes par jour, ou encore 140 par heure, rien que ça.

Mais au-delà des chiffres, pourquoi ce succès pour celle qui n’était au départ qu’une simple Model 3 en surpoids ? Qui plus est, son succès est-il justifié au point de dire que c’est aujourd’hui encore l’achat par défaut, tant elle regorge de points positifs ? Quid de la concurrence, toutes motorisations confondues ? Nous allons voir qu’encore maintenant, la Tesla Model Y est bien le choix par défaut pour une voiture neuve.

La Model Y est un succès pour Tesla

Annoncée seulement deux ans après la sortie de la Tesla Model 3, la révélation de la Tesla Model Y par Elon Musk avait laissé un sentiment mitigé au grand public. En effet, elle avait été perçue comme une Model 3 XXL, et certains doutaient de la pertinence d’une copie presque conforme de la berline électrique qui débutait sa carrière hors des États-Unis.

Dès sa sortie, les comparatifs montraient que Tesla avait vu juste, avec un SUV familial qui corrigeait certains défauts de la Model 3, notamment en confort, volume utile et espace disponible pour les passagers de la deuxième rangée.

Elle s’impose rapidement comme la voiture électrique la plus vendue dans certains marchés clés, et en 2021, Elon Musk annonçait que la Tesla Model Y allait rapidement devenir la voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues.

Les voitures sur le parking de la Gigafactory de Shanghai qui attendent d’être transportés dans le monde

Bien entendu, beaucoup doutaient de l’affirmation du PDG de la marque à l’époque, mais force est de constater qu’il avait vu juste : en 2023, la Model Y s’impose comme la voiture la plus vendue de la planète. Est-ce un effet de mode, ou ce succès est-il justifié ?

Des comparatifs qui peinent à faire perdre la Model Y

Nous avons proposé de nombreux comparatifs pour mettre certaines voitures populaires en face de la Tesla Model Y depuis quelques années. En voici quelques exemples :

Dans la quasi-totalité, le résultat est sans appel : la Model Y sort grande gagnante. Les raisons sont relativement simples, Tesla a réussi à proposer pour un coût comparable aux concurrentes une voiture avec plus d’autonomie, qui charge plus vite, et qui a un volume de coffre atomisant les autres.

Par conséquent, lorsqu’il faut se décider sur des arguments factuels, le consommateur va naturellement aller vers la meilleure voiture sur le papier. Et tout ceci était sans compter les divers ajustements de prix, nouvelles variantes qui passent sous le seuil du bonus écologique et autres programmes de parrainage qui offrent quelques petits plus de temps en temps.

Encore aujourd’hui, à quelques mois de 2025, la Tesla Model Y a toujours la côte. En termes de voiture électrique pour voyager en famille sans encombre, c’est sans aucun doute la référence du marché. Mais pour ceux qui ne veulent pas forcément une électrique, il doit bien y avoir mieux, non ?

Même les thermiques ne font pas le poids

Parmi les SUV les plus populaires en France, nous avons choisi de retenir les Peugeot 3008 et 5008, Renault Austral et Arkana, et la BMW X1. Vous retrouverez ci-dessous les tarifs associés aux configurations d’entrée de gamme et haut de gamme, ainsi que la longueur du véhicule et le volume de coffre.

Modèle Prix Minimum hors options Prix Maximum hors options Longueur Volume de coffre Peugeot 3008 38 490 € 47 490 € 4,54 m 520 L Peugeot 5008 40 490 € 51 490 € 4,79 m 748 L Renault Austral 36 100 € 46 100 € 4,51 m 487 L Renault Arkana 32 000 € 38 400 € 4,57 m 513 L BMW X1 46 350 € 62 900 € 4,50 m 490 L Tesla Model Y 40 990 € 57 990 € 4,75 m 854 L (+ 117 L à l’avant)

Dans cette gamme de véhicules, la Tesla Model Y est à la fois plus spacieuse, plus performante et moins chère à l’usage que toutes les concurrentes, quelle que soit la motorisation retenue. En entrée de gamme, les Peugeot 3008 et 5008, ainsi que les Renault Austral et Arkana sont toutefois moins chères.

Pour 32 000 €, Renault propose une Arkana Hybrid de 140 chevaux, avec un 0 à 100 Km/h abattu en 9,8 secondes. La consommation annoncée est de 5,8 Litres aux 100 km. Pour avoir des assistances à la conduite de niveau 2 et un régulateur de vitesses adaptatif, il faut prendre la configuration à 36 700 euros au minimum, la plaçant donc seulement 4 000 euros sous la Tesla Model Y d’entrée de gamme. Selon votre kilomètrage parcouru annuellement, il ne vous faudra que quelques années avant que la Model Y devienne moins chère que l’Arkana.

Nous avions comparé les coûts d’utilisation en roulant entre une Peugeot 3008 et une Tesla Model Y au printemps 2024, alors que les prix catalogue minimaux affichaient un écart de 4 430 euros. Aujourd’hui, avec seulement 2 500 euros qui séparent les deux véhicules, nul doute que la Model Y l’emporte rapidement haut la main.

C’est malheureusement la dure réalité du marché, avec une Tesla Model Y qui ne vole pas sa place de meilleure voiture du segment, lorsque l’on a un budget de 35 000 à 45 000 euros.

Pourquoi acheter autre chose qu’une Model Y ?

Comme nous l’avons vu plus haut, la Tesla Model Y peut être considérée comme le choix de la raison. Cependant, un achat d’une voiture n’est pas toujours motivé par la raison seule, ni par des caractéristiques techniques. Il demeure encore de bons arguments allant à l’encontre de la Tesla Model Y.

Le premier, qui prend probablement de plus en plus de poids, n’est autre qu’Elon Musk. Les prises de positions controversées dans le meilleur des cas, et carrément inadmissibles dans certains autres, rebutent nécessairement des acheteurs potentiels. Le fait de posséder une Tesla peut être perçu comme une approbation des actions de Musk de la part du grand public, et peut donc être problématique pour certains acheteurs indécis. Il semble d’ailleurs que les autocollants indiquant en substance que le propriétaire de la voiture l’a achetée avant de savoir qu’Elon Musk était aussi fou rencontrent de plus en plus de succès.

En outre, un phénomène assez inattendu commence à prendre de l’ampleur, et freine les ventes de Model Y : le fait de ne pas vouloir la même voiture que tout le monde. C’est assez contradictoire avec le fait de vouloir la meilleure voiture possible, mais lorsque l’on commence à en voir partout, on peut être tenté d’en choisir une autre pour ne pas avoir une énième copie du même modèle.

Deux Tesla Model Y en Supercharge // Source : Bob JOUY pour Frandroid

Il est aussi possible de ne pas aimer le design intérieur trop épuré, ou extérieur qui n’est pas très sexy et trop gros. Force est d’avouer qu’avec son gabarit imposant et son rayon de braquage plutôt quelconque, certains clients font l’impasse sur la Model Y au moment de choisir leur prochaine voiture. C’est l’un des points négatifs qui revient souvent.

Les quelques mesquineries de Tesla, qui fait l’impasse sur un radar, un capteur de pluie, un volant capacitif ou encore les suspensions pilotées peuvent également être un argument en défaveur du best-seller de la marque.

Enfin, comment ne pas mentionner le timing, qui ne joue pas en faveur du SUV électrique de la firme américaine au moment d’écrire ces lignes. La Tesla Model 3 restylée a tout juste un an, et nous entendons des rumeurs de Tesla Model Y restylée (au nom de code Juniper) qui arriverait très prochainement. Par conséquent, alors que la Model Y a beaucoup de succès, les futurs clients pourraient être tentés d’attendre la version suivante qui n’a jamais été aussi proche.

Mais une chose est sûre, pour le prix de l’entrée de gamme de la Tesla Model Y, il n’y a rien de comparable qui puisse la battre sur le marché à l’heure actuelle. Pour les plus petits budgets (ou les bien plus gros), c’est une autre histoire. En somme, si vous avez autour de 40 000 euros à mettre dans une voiture neuve, bonne chance pour trouver mieux que le SUV électrique de Tesla.