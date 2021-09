Nous avons vu la Tesla Model Y, ce n’est définitivement pas une Model 3 « plus haute »

La dernière voiture électrique de Tesla, la Model Y, est très différente de la Model 3. En attendant notre essai complet, nous avons eu la possibilité de monter à bord pour vous expliquer en quoi elle cultive ses différences.

En attendant notre essai, nous avons été voir de plus près la Model Y qui est disponible en concessions depuis quelques semaines en France.

Elles se ressemblent, mais elles sont très différentes

Étant donné que l’avant des deux modèles se ressemble beaucoup, nous avons tendance à décrire la Tesla Model Y comme une Model 3 « plus haute ». Après avoir pu comparer les deux voitures côte à côte, et en attendant notre essai et notre comparatif vidéo, nous avons pu remarquer de réelles différences. Les deux voitures se classent dans deux catégories distinctes, et cette séparation n’est pas anecdotique.

La Model Y est bien basée sur la Model 3, elle partage même 75 % de ses pièces, selon Tesla. Pour un œil non averti, elles peuvent être difficiles à distinguer. Les deux ont l’écran unique qui regroupe l’accès à presque toutes les fonctions de la voiture dans un seul écran tactile de 15 pouces. Nous avons d’ailleurs trouvé l’interface plus fluide sur la Model Y. Pourtant, il s’agit de la même interface sur un écran similaire. Peut-être que Tesla utilise une puce plus récente.

Il faut rentrer dans la voiture et s’installer pour se rendre compte que cette ressemblance est trompeuse. En effet, la posture est très différente dans la Model 3. Sur la Model Y, le volant est assez proche du buste, tandis que le dos se positionne à la perpendiculaire du sol, avec des cuisses qui reposent confortablement sur le siège. On se retrouve avec une position plus droite, on domine bien plus la route.

Cela s’explique par les 18 centimètres de hauteur qui séparent les deux modèles. La garde au sol est supérieure à celle de la berline, soit 16,7 centimètres, contre 14 cm pour la Model 3. D’un côté, la Tesla Model 3 est une berline avec une position très basse et les jambes légèrement fléchies. De l’autre, la Model Y est un SUV, on s’en rend compte clairement une fois dedans.

Lors de notre essai, nous aurons l’occasion de l’expliquer, mais si la Tesla Model Y se présente comme le SUV électrique le plus efficient du marché, elle reste moins efficiente qu’une Model 3 à cause de son efficience aérodynamique. Sans parler de l’incidence du poids, les deux voitures ne jouent pas dans la même catégorie.

Les grosses différences de dimensions entre les deux modèles sont également visibles à l’arrière. Premièrement, la troisième rangée de sièges semble bien plus exploitable qu’elle ne l’est sur la Model 3, sachant que le plancher est parfaitement plat. Il y a 7,1 centimètres de largeur en plus sur la Model Y. On a donc davantage de place en largeur, en hauteur… mais aussi pour les jambes avec un dégagement plus important.

De plus, l’absence de barre au niveau du toit panoramique rend l’intérieur du véhicule plus clair, cela donne une impression d’être dans un espace plus vaste et cela offre un meilleur dégagement à la tête. Nous avons également remarqué que les dossiers des sièges sont inclinables vers l’arrière, tandis que les appui-tête sont tous ajustables et le dossier du centre se rabat pour former un appui-bras / porte-gobelets.

Un volume de coffres énorme

La grosse différence, surtout si vous avez une famille, vient des coffres. Le coffre arrière est énorme et propose un volume de 854 litres. C’est 100 litres de plus que la très grande Peugeot 5008. Et encore, à cela s’ajoutent 117 litres à l’avant, sous le capot. Si vous abaissez les sièges arrière, il y a même des boutons dans le coffre pour le faire (en trois parties au choix), l’espace libéré atteint 2 041 litres.

Encore une fois, étant donné que c’est une voiture que j’ai eue, la Peugeot 5008 en propose 1 940 litres. Par contre, il n’y a pas de cache bagages, ce qui est un problème de sécurité selon moi. Sur la Model 3, l’absence de hayon permet de cacher entièrement ce qu’il y a dans le coffre arrière.

Le coffre avant est deux fois plus profond que celui de la Model 3. Il en résulte la présence d’un levier de secours, obligatoire aux États-Unis dans le cas où l’on est enfermé dedans. Pour rappel, ce coffre s’ouvre exclusivement depuis l’écran tactile ou sur son smartphone : c’est très pratique, on peut le verrouiller avec un code PIN, on peut y placer une poussette pliée… ou simplement y mettre les sacs de course.

Nous vous avons gardé d’innombrables détails que vous découvrirez dans notre essai complet qui sera publié d’ici octobre. Nous parcourrons les routes avec et nous la comparerons avec une Model 3 pour vous aider dans votre décision d’achat.

Pour rappel, la Model Y est vendue à partir de 57 990 euros (avec 2 000 euros de bonus écologique) et 37 990 euros pour la Model 3 (dont 6 000 euros de bonus écologique). Les performances des deux modèles de base sont très différentes, avec une transmission intégrale sur la Model Y et de la propulsion sur la Model 3.