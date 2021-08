La Tesla Model Y est en France : où la voir et quand l’essayer ?

Alors que les premières livraisons françaises de la Tesla Model Y sont attendues pour la fin du mois de septembre, le SUV électrique s’expose d’ores et déjà dans les Tesla Stores de la marque. Les essais routiers, eux, commenceront en septembre.

Près de deux ans et demi après son introduction officielle, la Tesla Model Y va faire ses grands débuts sur le marché français. Certes, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le constructeur californien, qui comptait sur sa Gigafactory de Berlin pour livrer les premiers modèles dans nos contrées, et ce dès l’été 2021.

Pour aller plus loin

Tesla : un énième retournement de situation en vue pour la production européenne

Mais plusieurs retards l’empêchent de rendre opérationnel son site allemand, l’obligeant à se tourner vers son homologue chinois — la Gigafactory de Shanghai. Les premiers exemplaires sont en cours d’acheminement sur le Vieux continent, et débarqueront chez leurs nouveaux propriétaires d’ici la fin du mois.

De Paris à Nantes en passant par Strasbourg et Lyon

D’ici là, Tesla amorce sa campagne de communication. Le SUV compact électrifié s’exhibe ainsi pour la première fois dans les Tesla Store de France. Les « futurs propriétaires et simples curieux peuvent le découvrir dans le showroom Tesla de Paris-Madeleine », nous indique-t-on par mail.

Pour qu’il n’y ait pas de jaloux et de jalouses, la firme d’outre-Atlantique entamera un tour de France en exposant son véhicule dans ses succursales d’Aix-en-Provence, Strasbourg, Nantes et Lyon ; et ce, dès le jeudi 19 septembre. La Model Y débarquera dans l’ensemble des boutiques de la marque courant septembre.

Des essais routiers dès septembre

Tesla précise par ailleurs que les essais routiers débuteront en septembre. Ici, ces essais concernent bel et bien le grand public, à l’instar de ce que l’entreprise avait fait avec la Tesla Model 3 au moment de son lancement en Hexagone. Il vous sera alors possible de réserver un créneau — probablement de 30 minutes — pour tester le bolide.

Pour aller plus loin

Tesla Model 3 : le bilan après 2 ans d’utilisation et 70 000 km parcourus

La Tesla Model Y est probablement le véhicule électrique le plus attendu de l’année, aux côtés notamment de la Mercedes EQS. Outre son toit panoramique et ses sièges surélevés, ce SUV promettra une autonomie de 507 kilomètres WLTP, mais aussi et surtout de nouvelles sources financières et une visibilité accrue pour le groupe américain.