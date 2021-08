Mercedes EQS : entre 127 250 et 176 900 euros pour la berline électrique de luxe

Les tarifs de la berline électrique de Mercedes ont été dévoilés pour la France, et sans grande surprise, la note sera salée. Pour cette équivalente de la Classe S à l'autonomie record, les nombreuses options disponibles peuvent faire significativement grimper le prix de départ de 127 250 euros.

Le configurateur en ligne de Mercedes dévoile les prix des différentes versions et options de l’EQS, la berline tout électrique affichant une autonomie record de 726 km WLTP. Si la gamme tarifaire de cette luxueuse automobile était plus ou moins connue, tous les détails sont désormais disponibles. Faisons ensemble le tour des options proposées.

Deux motorisations et deux autonomies différentes proposées

La Mercedes EQS la moins onéreuse est disponible à partir de 127 250 euros, et pour cela vous aurez une puissance de 245 kW (333 chevaux) et une autonomie WLTP de 726 kilomètres. C’est tout simplement ce qui se fait de mieux en termes d’autonomie, devant notamment les futures Tesla Model S 2022 annoncées à 652 kilomètres sur le configurateur en ligne du constructeur californien.

Pour aller plus loin

Mercedes EQS officialisée : 770 km d’autonomie et un intérieur futuriste pour la berline électrique

Une seconde version plus puissante et avec une autonomie un peu en deçà est proposée : 385 kW (523 chevaux) et 657 kilomètres d’autonomie WLTP. Comptez 152 800 euros pour cette version baptisée 580 4MATIC.

Quelques équipements supplémentaires qui font grimper la note

L’EQS étant une voiture de luxe, même les versions sans options auront beaucoup d’équipements de série. Toit ouvrant panoramique, affichage tête haute, assistance à la conduite ou encore pilote automatique de stationnement à distance sont inclus sans supplément.

Le Pack Premium Plus à 3 100 euros permet de bénéficier de sièges avant multicontours, avec des effets de massage bien-être avec « parfois une chaleur bienfaisante transformant chaque trajet en moment de plaisir » prévient le constructeur allemand. En plus de cela, un pack « ENERGIZING » visant à détendre le conducteur et les passagers à l’aide de conseils pour décontracter les muscles, ou encore un purificateur d’air est inclus.

Pour aller plus loin

Voitures électriques : quel paysage automobile dans les 15 années à venir ?

Enfin, un Pack Arrière Executive à 5 850 euros est également disponible, pour permettre aux passagers arrière de bénéficier d’un confort similaire aux passagers avants : sièges climatisés, chauffants, massants et à réglage électrique, tout ceci contrôlable via une tablette incluse dans l’accoudoir.

Les roues arrière directrices sont incluses de série, mais si vous souhaitez passer l’angle de braquage de 4,5 degrés à 10 degrés, il vous faudra ajouter 1 600 euros. En considérant toutes les options disponibles, il apparaît peu probable qu’une EQS à 127 250 euros soit fréquemment choisie par les acheteurs. Le panier moyen peut vite grimper à 145 000 euros, ce qui place alors l’EQS au même tarif qu’une Model S Plaid avec quelques options.