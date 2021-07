La Tesla Model S Plaid confirme sa suprématie et bat un nouveau record du monde

Le fameux 1/4 mile, ou 402,34 mètres, fait partie des métriques importantes pour évaluer les performances d’une voiture. Aux États-Unis, c’est même un divertissement auquel beaucoup participent, et où le 24 juillet 2021, la Tesla Model S Plaid a battu le record du monde pour les voitures de série.

9 secondes et 8 centièmes, c’est ce qu’il a fallu à la Tesla Model S Plaid pour abattre le 1/4 mile à Saint Louis, dans le Missouri, dans un silence bien peu caractéristique de ces événements où les voitures toutes plus puissantes les unes que les autres s’affrontent sur la piste.

Le véhicule de tous les records

Sur son site internet, Tesla annonce une puissance en pic de 1020 chevaux, un 0 à 100 km/h abattu en 2,1 secondes et un 1/4 mile en 9,23 secondes avec une vitesse de 250 km/h atteinte au moment de passer la ligne d’arrivée. D’après la vidéo ci-dessous, le 1/4 mile peut même être abattu plus rapidement.

Comme on peut le voir sur la vidéo, la ligne du 1/4 mile est franchie en 9,08 secondes à 248 km/h, ce qui en fait la voiture de série la plus rapide dans cet exercice, devant par exemple la Bugatti Chiron Sport (9,4 secondes à 254,3 km/h) et la McLaren 765LT (9,419 secondes à 241,4 km/h).

Le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes, vraiment ?

Si ce record du 1/4 mile est indiscutable, Motortrend avait publié en juin dernier des détails sur les performances de la Tesla Model S Plaid, et notamment sur le 0 à 100 km/h, et les conclusions étaient moins simples. En effet, là où Tesla annonce fièrement un 0 à 60 mph (96,56 km/h) en 1,99 seconde, la réalité est que la barrière des 2,0 secondes reste non franchie.

Pour aller plus loin

Tesla Model S Plaid : Elon Musk fait la démonstration sur scène des capacités de la voiture

Lors des tests sur route non préparée, le 0 à 60 mph était chronométré en 2,28 secondes. Et en utilisant l’ancienne règle consistant à dire que le chronomètre commence lorsque le véhicule a parcouru 3 pieds (91 centimètres), alors le meilleur temps enregistré par Motortrend est de 2,07 secondes. La fameuse annonce du 1,99 seconde serait-elle alors un mensonge de Tesla ? Ce n’est pas si simple.

Sur une surface préparée spécifiquement pour cela, la Tesla Model S Plaid atteint en effet les 60 mph (96,56 km/h) en 1,98 seconde, mais seulement si le chronomètre démarre après 91 centimètres parcourus. Tesla n’a donc pas tout à fait tort, mais si vous vous attendez à enfoncer la pédale en étant à l’arrêt complet et être à 100 km/h moins de 2,1 secondes plus tard, ce ne sera pas le cas.