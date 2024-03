Tesla Model Y vs. Renault Scénic E-Tech : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La voiture la plus populaire du monde, la Tesla Model Y, a une nouvelle rivale en 2024. La Renault Scénic E-Tech est enfin disponible, et c'est donc l'heure de la comparer à la référence du segment. Qui va l'emporter ?

Article actualisé à l’occasion de la sortie de l’essai du Renault Scenic E-Tech

En 2024, le marché des SUV électriques continue de s’étoffer, et Renault compte bien prendre une part du gâteau sans rester les bras croisés avec l’arrivée du Scénic E-Tech sur le devant de la scène. Quelle est la meilleure voiture électrique disponible ?

En face aujourd’hui, nous examinons la référence incontestée du segment : la Tesla Model Y. Pour le moment en fin de cycle en attendant son rafraichissement dans le courant de l’année 2025, la familiale de Tesla conserve tout de même de nombreux atouts. Est-ce suffisant pour battre le nouveau Scénic électrique ?

Fiches techniques des Tesla Model Y et Renault Scénic E-Tech

Dimensions, poids et design extérieur

Près de 30 centimètres séparent les deux SUV électriques du jour en longueur, ce qui est loin d’être négligeable en ville. 4,47 mètres de long pour 1,57 mètre de haut et 1,86 mètre de large (2,08 mètres avec les rétroviseurs) pour le Scénic E-Tech contre 4,75 mètres de long, 1,62 mètre de haut et 1,92 mètre de large (2,13 mètres avec les rétroviseurs) pour la Model Y.

Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Tesla Model Y // Source : Tesla

L’allure globale est elle aussi différente, avec un design plus sportif pour la Model Y, surtout à l’avant et de profil. L’arrière quant à lui est toujours aussi massif, alors que celui du Scénic E-Tech est plus discret. Cela tranche beaucoup avec l’allure de monospace que l’on connaissait jusqu’alors pour le Scénic, qui sacrifie justement peut-être un peu de fonction pour privilégier la forme.

En termes de poids pour terminer, l’avantage va au plus petit des deux véhicules : comptez entre 1 730 et 1 890 kilogrammes pour le Scénic, contre entre 1 909 et 1 995 kilogrammes pour la Model Y.

À l’intérieur

On ne présente plus l’exemple de minimalisme qu’est la Tesla Model Y à l’intérieur. Pour rappel, le constructeur américain a cassé les codes dès 2017 avec la Model 3, et a conservé la même tendance jusqu’à ce jour. En l’occurrence, il n’y a qu’un seul écran central de 15 pouces environ pour contrôler tout ce qui est relatif à la conduite et à l’infodivertissement. Pour certains, c’est bien suffisant, mais pour d’autres, il en faudra plus pour pouvoir considérer l’achat.

Tesla Model Y

Côté volume utile, la Tesla Model Y est un exemple sur le segment, avec pas moins de 854 litres de coffre à l’arrière, auxquels il faut ajouter les 117 litres du coffre situé sous le capot avant. Chez Renault, le volume est plus limité, avec 545 litres de coffre.

Rappelons cependant que la Tesla est 30 cm plus grand que le Renault, sans compter que les 854 litres incluent le volume jusqu’au plafond, alors que le Scénic s’arrête à la tablette du coffre. Toujours est-il que, si vous voyagez en famille en étant assez chargés, la Tesla Model Y sera plus adaptée.

Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Toit panoramique Solarbay

Toutefois, le Renault Scénic E-Tech a plus d’un tour derrière sa portière, avec notamment une banquette arrière très généreuse pour deux adultes (la place du milieu étant plus à considérer comme un accoudoir XXL), et un poste de conduite plus conventionnel, avec de multiples écrans.

Technologies embarquées

Qui dit Tesla dit ordinateur sur roues. Le système d’infodivertissement — bien que faisant l’impasse sur Android Auto et Apple Carplay — fait toujours figure de modèle pour le reste des constructeurs. Que ce soit la simplicité du planificateur d’itinéraires, ou encore la visualisation des différentes caméras de manière claire, l’intégration de Spotify et Apple Music ou bien tout simplement l’application smartphone, la Tesla Model Y impressionne.

Malheureusement, pas de vue en réalité augmentée à 360 degrés, même si les dernières mises à jour proposent une visualisation qui tente de s’en approcher. On oublie également la caméra au niveau du pare-chocs ou bien le rétroviseur intérieur répliquant la caméra arrière : chez Tesla, rien de tout cela.

Du côté de la Renault Scénic E-Tech, il serait presque plus simple de lister ce qui n’existe pas, tant la marque au losange a voulu mettre le paquet sur les gadgets et autres technologies embarquées. On retrouve donc une vue à 360 degrés, Android Automotive, CarPlay et Android Auto, ou encore la fameuse caméra en guise de rétroviseur.

Enfin, si l’on considère les aides à la conduite, la Tesla Model Y propose de série l’Autopilot de Tesla qui reste une aide conséquente sur les autoroutes notamment, en combinant le régulateur de vitesse adaptatif à un maintien actif dans la voie. Chez Renault, l’équivalent est l’Active Driver Assist qui reprend les mêmes fonctionnalités, mais reste proposé en option.

Sur la route

Rouler en Tesla revient presque systématiquement à conduire une voiture de sport, quel que soit le modèle de la marque. En Model Y, le 0 à 100 km/h est abattu en 6,9 secondes sur la version Propulsion, ce qui n’est pas nécessairement impressionnant. Toutefois, la version Performance réalise le même exercice en 3,7 secondes seulement.

Chez Renault, les performances sont bien plus modestes puisque la plus véloce des Scénic E-Tech atteint 100 km/h en 7,9 secondes, quand la version d’entrée de gamme met 8,6 secondes. De même, la vitesse maximale ne dépasse pas 170 km/h dans le meilleur des cas chez Renault, contre 250 km/h sur la Tesla Model Y.

Le Scénic E-Tech ne démérite pas. Notre essai l’a prouvé : le SUV Renault met l’accent sur le confort, mais n’oublie pas un certain dynamisme dans sa direction. Sa très bonne tenue de route est notamment due à sa (relative) légèreté, notamment face à d’autres voitures électriques de ce gabarit.

Les différentes motorisations proposées

La Tesla Model Y est aujourd’hui proposée en trois versions :

Propulsion : moteur arrière, 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, vitesse maximale de 217 km/h

Grande Autonomie : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 5,0 secondes, vitesse maximale de 217 km/h

Performance : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, vitesse maximale de 241 km/h

Le Renault Scénic E-Tech quant à elle est disponible dans deux configurations :

EV60 Autonomie Confort: moteur de 125 kW (170 ch), 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 150 km/h

EV87 Grande Autonomie : moteur de 160 kW (218 ch), 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, vitesse maximale de 170 km/h

Autonomie, batterie et recharge

La Tesla Model Y affiche une version d’entrée de gamme avec une batterie de 60 kWh, qui a une autonomie de 455 kilomètres WLTP. La recharge rapide culmine à 170 kW, avec un temps de 10 à 80 % qui frôle les 20 minutes grâce à sa batterie Blade signée BYD.

Les versions Grande Autonomie et Performance de leur côté ont une batterie de près de 80 kWh, et le 10 à 80 % prend autour de 25 minutes, avec une puissance maximale acceptée de 250 kW en charge. L’autonomie affichée en cycle WLTP est respectivement de 565 kilomètres pour la version Grande Autonomie et 514 kilomètres pour la version Performance.

Chez Renault, il y a du bon et du moins bon. La batterie du Scénic E-Tech haut de gamme est d’une capacité de 87 kWh, ce qui lui permet d’afficher une autonomie de 625 kilomètres, soit plus que la meilleure Tesla Model Y.

Malheureusement, sur le plan de la charge rapide, il faut compter pas moins de 40 minutes en conditions idéales pour passer de 10 % à 80 % de batterie, ce qui en fait un désavantage pour les grands trajets. La raison est liée à la puissance maximale acceptée, qui n’est que de 150 kW.

La version dotée de la petite batterie de son côté affiche des performances de charge comparables, avec 33 minutes nécessaires pour passer de 15 à 80 % de batterie, et une puissance maximale de 130 kW. Côté autonomie WLTP, Renault annonce 430 kilomètres, soit un peu en-dessous de la Model Y Propulsion.

Comme souvent avec les comparatifs de véhicules ayant une architecture de batterie 400 volts, la Tesla Model Y l’emporte haut la main sur la charge rapide. Sur l’autonomie cependant, Renault parvient à faire mieux sur le papier grâce à une batterie de 87 kWh.

Prix

La Tesla Model Y Propulsion a su conserver son bonus pour 2024, grâce à une usine en Allemagne et un prix de départ de 42 990 euros (sans bonus écologique). La version Grande Autonomie est à 52 990 euros, et la Model Y Performance a 59 990 euros. En jouant avec les quelques options disponibles, la facture peut grimper de l’ordre de 10 000 euros tout de même.

Chez Renault, on a décidé de frapper fort en proposant l’entrée de gamme du Scénic E-Tech a seulement 39 990 euros (sans bonus écologique), soit 6 000 euros de moins que la Tesla Model Y. Les versions les plus chères débutent à 52 490 euros, et si vous souhaitez aller plus loin, nous avons consacré un article dédié au comparatif de prix entre la Model Y et le Scénic E-Tech ici.

Et la concurrence ?

Le Renault Scénic E-Tech souhaite trouver sa place sur le marché des SUV électriques, qui est de plus en plus fourni. Parmi les rivales, on peut citer une autre française, la Peugeot e-3008, qui a un design extérieur bien similaire.

Chez les marques du groupe Volkswagen, l’ID.4 et l’ID.5 sont à considérer, tout comme le Skoda Enyaq qui reste une excellente alternative. Pour ceux qui préfèrent la puissance de recharge, la Hyundai Ioniq 5 est toujours la référence. Il y a aussi le BYD Atto 3, dont le prix a récemment baissé.

Enfin, bien que plus petite, la Volvo EX30 et son tarif plus bas peut être intéressante selon les profils. Vous avez en 2024 l’embarras du choix, avec beaucoup de bonnes références sur le segment.