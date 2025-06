JBL Endurance Zone : des écouteurs ouverts pour sportifs, nouvelle référence ?

Il ne manquait plus que JBL sur le segment des écouteurs ouverts. Les nouveaux Endurance Zone sont les premiers du genre de la marque avec une conception ouverte, pensée pour permettre aux sportifs de rester attentifs à leur environnement tout en profitant d’un son dynamique.

Décidément, le segment de marché des écouteurs ouverts est extrêmement dynamiques ces derniers mois avec l’arrivée de très nombreux acteurs et donc une concurrence qui s’intensifie, avec des alternatives déjà proposées par Honor, Anker, Nothing, Apple, Panasonic ou Shokz, pour ne citer qu’eux.

Une conception ouverte au service de la performance et de la sécurité

Comme les autres modèles du genre, les JBL Endurance Zone ont été conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs actifs, qui souhaitent écouter leur musique tout en restant conscients de leur environnement. Grâce à la technologie JBL OpenSound, il devient possible de percevoir les bruits extérieurs, comme la circulation ou les échanges avec un partenaire d’entraînement, tout en bénéficiant d’un son dynamique et motivant, selon la marque.

Le design tour d’oreille, réalisé en silicone liquide haut de gamme, assure un maintien stable et confortable, adapté à toutes les morphologies. JBL a également intégré un haut-parleur haute sensibilité positionné au plus près du conduit auditif, afin de limiter les fuites sonores tout en offrant une restitution audio précise. De son côté, le Bass Boost adaptatif ajuste automatiquement la puissance des basses selon le volume d’écoute, pour garantir une expérience sonore équilibrée, toujours d’après JBL, même lors des efforts les plus intenses.

La robustesse est un autre atout mis en avant par JBL. Les Endurance Zone bénéficient ainsi d’une certification IP68, ce qui les rend résistants à la sueur, à la pluie et à la poussière. Ils peuvent même être totalement immergés. Pour éliminer l’humidité résiduelle, JBL a prévu la fonction JBL PulseDry, accessible via l’application JBL Headphones. Celle-ci déclenche des vibrations idoines.

Grande autonomie pour partir en week-end avec

L’autonomie annoncée par JBL atteint 32 heures au total, avec 8 heures d’écoute sur les écouteurs eux-mêmes et 24 heures supplémentaires grâce au boîtier de recharge. En cas de besoin, une charge rapide de 10 minutes offre 3 heures d’écoute, ce qui s’avère pratique pour les sportifs pressés ou lors d’imprévus. Les commandes tactiles sont personnalisables via l’application dédiée.

Pour les appels, JBL a intégré quatre microphones, avec double micro à formation de faisceau sur chaque oreillette, afin d’assurer une clarté optimale lors des conversations téléphoniques.

Pratique et inédit, le boîtier de transport est équipé d’une boucle, facilitant l’accrochage à un sac lors des déplacements.

Disponibilité et prix

Selon la marque, les JBL Endurance Zone seront commercialisés à partir du mois de juillet 2025, au prix de 129,99 euros. Plusieurs coloris sont proposés : Noir/Gris, Noir/Vert citron, Violet/Raisin, Bleu/Blanc et Blanc/Orange.