À quel prix sera vendu GTA 6 ? Le patron de Take-Two refuse de répondre

 
Le patron de Take-Two, éditeur du futur GTA 6, ne répond pas clairement à la question du prix officiel de son futur blockbuster.
GTA 6 // Source : Rockstar

GTA 6 est à la fois le jeu vidéo le plus attendu, mais aussi l’un des plus gros blockbuster de l’industrie du jeu. Aucun autre titre ne semble réunir une telle production, un tel budget et une telle attente. Logique, puisqu’il s’agit du successeur de l’un des jeux les plus vendus de l’histoire.

Avec tous ces superlatifs et la tendance des éditeurs à augmenter le prix des jeux vidéo, la crainte est de mise concernant le tarif qui sera proposé pour acheter GTA 6. Et ce n’est pas Strauss Zelnick, le patron de l’éditeur du jeu, Take-Two, qui nous rassure.

80, 90, 100 euros ?

Dans une interview accordée à Variety, le patron n’a pas répondu clairement à la question du prix du jeu. Il se contente d’indiquer que le jeu offrira « plus valeur que le prix demandé ».

Depuis le début de la génération PS5, le prix des AAA en version standard a grimpé à 80 euros. Nintendo a ouvert la voie à une nouvelle hausse de prix potentielle en commercialisant Mario Kart World en version physique à 90 euros.

Plus récemment, Microsoft est revenu en arrière sur une hausse de prix programmée pour les jeux Xbox Game Studio. Le titre Outer World 2 sera donc commercialisé à 70 euros.

GTA 6 est attendu pour le 26 mai 2026, après avoir été repoussé une première fois.

Cassim Montilla

Journaliste - Chef de rubrique actualités

