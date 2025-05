En attendant GTA 6, ce mod pour GTA 5 fait entrer le jeu dans une autre dimension

Une nouvelle version du mod NaturalVision vise à améliorer le rendu graphique de GTA 5 dans son Enhanced Edition pour le rapprocher au maximum de GTA 6. Le résultat est bluffant dans cette première version.

C’est en mars dernier que Rockstar a lancé GTA V Enhanced Edition sur PC, une version améliorée de GTA V apportant notamment le ray tracing, un plus large panel de définitions et le support des toutes dernières technologies d’upscaling (Nvidia DLSS et AMD FSR).

Cet alignement avec les versions console était très attendu et offre un lifting graphique bienvenu pour un jeu sorti il y a bientôt 12 ans, et qui a traversé trois générations de console.

Mais il est toujours possible d’aller plus loin, et ce, grâce à la communauté du modding qui reste très actif sur le jeu phare de Rockstar. Alors que GTA 6 sortira normalement dans un an, un mod devrait vous convaincre de relancer la campagne solo de GTA V pour patienter.

NaturalVision Enhanced, quand GTA 5 se la joue GTA 6

Razed, moddeur du nom de Jamal, travaille depuis plus de 7 ans sur des reconversions graphiques pour les jeux Rockstar. Après avoir travaillé sur plusieurs itérations de son mod NaturalVision Evolved pour la version de base de GTA V, l’équipe s’attèle désormais à améliorer le rendu de la version Enhanced.

Razed a sorti une bande-annonce pour NaturalVision Enhanced, une nouvelle version de son mod vise à sublimer la qualité graphique du jeu en exploitant toutes ses fonctionnalités liées au ray tracing. Il promet d’avoir retravaillé de nombreux aspects graphiques du jeu comme « la météo, l’éclairage, les couleurs ambiantes, les textures, les modèles et la végétation« .

Le mod ne bénéficie cependant pas de toutes les améliorations déjà présentes dans la version Evolve, à savoir la refonte de quasiment toutes les textures du jeu et l’éclairage volumétrique. Mais le rendu est tout simplement saisissant pour une première version alors que la bande-annonce appuie ses clins d’œils aux différents trailers de GTA 6.

Le mod est disponible au téléchargement sur le site de Razed, il pèse 5 Go et s’installe très simplement dans votre dossier GTA V : Enhanced Edition. Il est évidemment compatible uniquement avec le mode solo du jeu.