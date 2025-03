Comment les Apple Watch pourraient se transformer pour entrer dans une nouvelle ère

Apple travaillerait sur l’intégration de caméras dans ses Apple Watch pour les doter de fonctions IA basées sur la vue.

L’Apple Watch Ultra 2 pour illustration // Source : Chloé Pertuis

Dans les années à venir, un nouveau critère pourrait entrer en jeu pour déterminer quelle Apple Watch choisir. En effet, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, spécialiste des sujets concernant Apple, partage des informations sur les plans du géant californien pour ses montres connectées.

Dans sa newsletter, Power On, Mark Gurman écrit qu’Apple « travaille à transformer les montres en appareils d’intelligence artificielle dotés de caméras ». En effet, malgré des retards et des chamboulements en interne, l’entreprise miserait gros sur l’IA et sur les Apple Watch.

Des Apple Watch qui voient le monde

Plus spécifiquement, nous parlons là de ce que la marque appelle « intelligence visuelle » (Visual Intelligence), dans le cadre d’Apple Intelligence. Sur les iPhone 16, il est ainsi possible de prendre des photos et de les faire analyser par l’IA pour avoir des informations supplémentaires ou déclencher des interactions.

Or, à moyen ou long terme, les Apple Watch devraient aussi profiter de ce genre de fonctionnalités en intégrant des caméras via lesquelles elles pourraient analyser le monde environnant. Mark Gurman précise bien qu’il ne faut pas attendre de tels modèles avant quelques générations, « mais elles sont sur la feuille de route ».

Pour la coïncidence, on notera d’ailleurs qu’une demande de brevet d’Apple récemment découverte et décrivant des montres connectées pliables, évoque justement l’intégration de caméras.

Caméra sur le côté ou en façade ?

Mark Gurman donne quelques détails supplémentaires. Il faudrait ainsi s’attendre à une caméra embarquée sur la tranche de l’Apple Watch Ultra, près de la couronne. Cette variante plus sophistiquée et plus grosse aurait la place nécessaire. Il suffirait alors de lever le poignet pour permettre à la montre de voir.

En revanche, pour les Apple Watch Series plus classiques, la firme envisagerait plutôt une caméra dans l’écran. Il faudrait alors tourner le poignet pour profiter des fonctions IA, ce qui risque d’être moins pratique.

Dans l’attente d’en savoir plus, rappelons qu’Apple Intelligence sera officiellement lancé en France en avril. Pour le moment, la mise à jour iOS 18.4 est disponible en bêta.