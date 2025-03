Après l’iPhone pliable, Apple songerait à une Apple Watch pliable

Dans une demande de brevet, Apple décrit un concept de montre connectée pliable avec un système à charnière.

L’Apple Watch Series 10 intègre un affichage « grand angle » // Source : Robin Wycke – Frandroid

Les rumeurs se multiplient autour de l’iPhone pliable avec même des bruits de couloir évoquant une sortie plausible en 2026. Or, ce n’est apparemment pas le seul appareil qu’Apple aimerait voir se plier.

Le média AppleInsider a découvert une demande de brevet d’Apple dans laquelle la firme de Cupertino décrit un concept d’Apple Watch pliable.

À quoi ressemblerait l’Apple Watch pliable ?

« Dispositif électronique portable ». C’est le très sobre titre du document. Or, ce dernier contient quelques schémas intéressants de l’idée de montre connectée pliable que nourrit Apple même si, comme toujours avec les brevets, rien n’indique qu’un tel projet se concrétisera à l’avenir. C’est une idée que l’entreprise veut protéger au cas où, ni plus ni moins.

Concept d’Apple Watch pliable (brevet). // Source : Apple via AppleInsider

En description, Apple écrit qu’un dispositif électronique portable « tel qu’une montre intelligente, peut inclure un affichage avec une taille d’écran extensible ». « En particulier, l’affichage peut être plié pour être compact, et l’affichage peut être étendu lorsque la taille d’écran est augmentée ».

Des conceptions alternatives sont mentionnés dans la demande de brevet, mais la plupart des illustrations montrent un système à charnière selon AppleInsider.

Sur l’un des schémas, on peut même voir une montre avec un écran coulissant et un second écran sur une charnière.

Concept d’Apple Watch pliable (brevet). // Source : Apple via AppleInsider

Un utilisateur peut souhaiter que l’affichage soit étendu lors de l’utilisation de certaines applications, comme passer des appels téléphoniques ou vidéo, jouer à des jeux, parcourir le Web, etc. D’un autre côté, l’utilisateur peut souhaiter que l’affichage soit plié pour des raisons de commodité et de portabilité, comme lorsqu’il vaque à ses activités quotidiennes, aux activités en plein air, etc.

La demande de brevet, effectuée en 2023, montre explicitement l’envie d’Apple de faire de l’Apple Watch un appareil pouvant être très indépendant de l’iPhone. Dans le document, la géant de la tech évoque même la possibilité « remplacer le smartphone par l’appareil électronique portable pendant des périodes prolongées ou pour des activités plus routinières généralement effectuées avec un smartphone ».

Et même des caméras dans la montre

Pour Apple, cela pourrait fournir « un accès intuitif et utilisation améliorée des fonctions d’appel vidéo, de l’appareil photo, de navigation sur le web, de messagerie et d’interface avec les médias sociaux ».

AppleInsider s’attarde sur le passage évoquant les appels vidéo et l’appareil photo en précisant que la demande de brevet parle aussi de l’intégration de deux caméras, une « à l’intérieur » et une « à l’extérieur ». Comme sur un téléphone pliable au format Fold, l’utilisateur pourrait utiliser l’une ou l’autre selon la forme de la montre : fermée ou ouverte.

Il s’agit là d’un brevet intéressant à décortiquer, mais rappelons encore une fois que nous ne verrons peut-être jamais ce produit.