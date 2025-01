Apple pourrait lancer une Apple Watch avec un tout nouveau look

Selon les informations du journaliste Mark Gurman, Apple pourrait lancer prochainement une nouvelle version de sa montre moins chère, l’Apple Watch SE, avec un design revu et corrigé.

L’Apple Watch SE (2022) // Source : Frandroid – Anthony Wonner

En ce début d’année, il est temps de faire le point sur les principales annonces attendues en 2025. Pour le journaliste Mark Gurman de l’agence Bloomberg, cela passe par une newsletter faisant le point sur les nouveautés à venir du côté d’Apple.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, il revient notamment sur les prochaines nouveautés attendues en 2025 sur les montres connectées de la firme américaine, les Apple Watch.

D’après les informations obtenues par le journaliste, « une version rafraîchie du modèle SE d’entrée de gamme bénéficiera d’un nouveau look, alors que les Series 11 et Ultra 3 resteront globalement identiques ».

Une Apple Watch en plastique, pour les enfants

Si Mark Gurman ne livre pas davantage d’informations au sujet du design de l’Apple Watch SE 3, ce n’est pas la première fois qu’il aborde ce sujet. En effet, en juillet dernier, le journaliste de l’agence Bloomberg indiquait que la prochaine Apple Watch SE serait conçue principalement en plastique et non pas en aluminium. De quoi permettre une réduction des coûts pour afficher un prix d’entrée plus accessible encore.

En août 2024, Mark Gurman indiquait par ailleurs qu’Apple destinait notamment cette future montre connectée aux enfants, tirant pleinement parti de la fonctionnalité de partage familial proposée depuis quelques années sur les Apple Watch.

L’Apple Watch Series 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour le design de sa montre, on sait que les modèles « SE » ont tendance à s’inspirer des précédentes montres de la gamme « Series ». Maintenant qu’Apple a agrandi le format de ses montres avec l’Apple Watch Series 10, la marque pourrait reprendre le format de ses Apple Watch Series 7, 8 et 9 pour son Apple Watch SE 3.

Des nouveautés pour les Apple Watch Series 11 et Ultra 3

Toujours selon les informations de Mark Gurman, les autres Apple Watch profiteraient quant à elles de nouveautés sous le capot. Elles permettraient notamment de profiter d’une connexion satellitaire, d’une nouvelle application Apple Santé, de suggestions d’entraînement par IA et d’une détection de la tension artérielle.

On devrait en savoir plus sur les prochaines Apple Watch lors de la présentation officielle des montres connectées. Généralement, celle-ci a lieu en même temps que les lancements de nouveaux iPhone, au mois de septembre.