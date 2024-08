Apple préparerait une Apple Watch moins chère et plus adaptée aux enfants

D’après le journaliste Mark Gurman, la prochaine Apple Watch SE serait moins chère, plus colorée, en plastique, et mieux adaptée aux enfants.

L’Apple Watch SE (2022) pour illustration // Source : Frandroid – Anthony Wonner

Le mois prochain, Apple devrait présenter sa nouvelle fournée de produits avec notamment les iPhone 16 et iPhone 16 Pro. Mais, une nouvelle fois, les montres connectées devraient figurer en bonne place parmi les grandes annonces du constructeur américain.

Outre l’Apple Watch Series 10 — ou Apple Watch X — qui marquera les dix ans du constructeur sur le segment des montres connectées, Apple pourrait également lancer une nouvelle montre accessible. Comme les deux précédents modèles, celle-ci serait présentée sous le nom d’Apple Watch SE. Néanmoins, elle inaugurerait un changement de design drastique par rapport aux Apple Watch SE (2022) et Apple Watch SE (2020).

Le mois dernier, le journaliste Mark Gurman rapportait en effet qu’Apple aurait décidé d’adopter non pas un boîtier en métal, mais en plastique pour sa prochaine génération de montre connectée pas chère. Un choix de design qui viserait surtout à réduire les coûts pour un prix de vente moins cher que les précédentes versions.

Une montre colorée, moins chère et orientée vers les enfants

Ce dimanche, le journaliste de Bloomberg est revenu sur le sujet dans sa newsletter Power On. Il indique que l’hypothèse d’une montre avec un châssis en plastique est « de plus en plus probable » et que ce choix pourrait permettre « un plus grand choix de couleurs ». L’idée derrière cette Apple Watch moins chère serait également de l’orienter vers un public différent, avec une montre « plus adaptée aux enfants ».

Depuis quelques années, Apple met en avant son mode « Partage familial » qui permet aux enfants sans smartphone d’utiliser une montre reliée à l’iPhone de leurs parents. De quoi permettre tout de même aux parents de les contacter facilement, de configurer un mode École avec des fonctions restreintes ou de régler le temps d’écran.

La Garmin Bounce // Source : Garmin La Fitbit Ace LTE // Source : Google

Apple n’est pas le seul constructeur à proposer des fonctions dédiées pour les enfants. C’est aussi le cas de Garmin, qui propose sa montre Garmin Bounce, ou de Fitbit avec sa Fitbit Ace LTE.

On en saura plus sur les prochaines montres d’Apple lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu durant la première quinzaine de septembre.