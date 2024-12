Pourquoi Véligo, l’un des plus gros services de location de vélo de France, devrait entrer dans une nouvelle dimension en 2026

Le groupement Cyclonova, constitué de La Poste, Nouveaux Services et Transdev, serait très favorablement ressenti pour reprendre le flambeau de Véligo à partir de 2026. Avec, au menu, de multiples améliorations du service et une flotte revue à la hausse.

Véligo est indéniablement l’un des grands succès d’Île-de-France Mobilité en matière de mobilité douce. Le service de location à durée limitée a séduit un grand nombre de Franciliens depuis son lancement en 2019 : 64 000 souscriptions ont été enregistrées en trois ans. La barre des 100 000 devrait être proche en 2024.

Une flotte doublée

À partir de 2026, beaucoup de choses pourraient changer. Selon les informations de Cityride – via Transition Vélo – , Île-de-France Mobilités devrait jeter son dévolu sur Cyclonova (La Poste, Nouveaux Services et Transdev) pour gérer l’exploitation du service. De nombreuses améliorations seraient mises en place pour l’occasion.

Source : IDF Mobilités

La plus importante d’entre elles n’est autre que le grossissement de la flotte : d’environ 20 000 à 40 000. C’est un gap considérable qui pourrait alors répondre à une importante demande selon les périodes de l’année. On pourrait s’imaginer qu’à l’arrivée du printemps, le nombre de demandeurs est potentiellement en hausse.

Entretien et réparation visent à être améliorés

Cityride liste trois autres axes d’amélioration : des espaces dédiés au vélo (Maisons du vélo) pour faciliter l’accès à l’information et les réparations ; sensibiliser à la pratique du vélo et épauler les utilisateurs dans le choix du modèle le plus adéquat à leurs besoins ; meilleure gestion du parc en termes d’entretien et de réparation.

À l’heure actuelle, Véligo propose quatre modèles de vélos électriques : un classique, un triporteur, un biporteur et un longtail pour les familles. Il serait intéressant qu’un biplace électrique – de type midtail ou short tail – s’invite à la fête pour séduire une nouvelle clientèle que sont les couples sans enfant.