« La nouvelle dimension du jeu », la 3D revient en force sur PC : Samsung sort ses écrans Odyssey

Deux ans que la 3D tease son retour sur PC, et Samsung passe la vitesse supérieure.

Depuis deux ans, la 3D refait surface dans le monde des écrans PC, et ça ne rigole plus.

Si on voyait déjà quelques produits pointer le bout de leur nez, Samsung vient de mettre un gros coup d’accélérateur avec sa gamme Odyssey 2025. On parle ici de moniteurs gaming : l’Odyssey OLED G8, l’Odyssey G9 et l’Odyssey 3D sont désormais disponibles partout dans le monde.

Une vague de nouveautés

Commençons par le décor : Samsung a officialisé la sortie mondiale de trois modèles phares. L’Odyssey OLED G8 (G81SF) a été dévoilé en janvier 2025 au CES, l’Odyssey 3D (G90XF) a fait ses premiers pas en août 2024, et l’Odyssey G9 (G91F) débarque comme une surprise, car on n’en avait pas entendu parler avant. Ces écrans mélangent 3D immersive, OLED de pointe et performances au top.

Côté prix, on a creusé un peu pour vous. En Corée du Sud, par exemple, l’Odyssey OLED G8 coûte entre environ 1 000 euros (27 pouces) et 1 150 euros (32 pouces), l’Odyssey G9 s’affiche à 850 euros pour son écran géant de 49 pouces, et l’Odyssey 3D tape dans les 1 700 euros (27 pouces).

L’Odyssey 3D : la révolution sans lunettes

Parlons du clou du spectacle : l’Odyssey 3D (G90XF). Ce moniteur, c’est une petite révolution. L’idée est de jouer ou regarder un film en 3D sans avoir à enfiler des lunettes. Comment ça marche ? Grâce à une technologie de suivi oculaire (eye-tracking) et une lentille spéciale qui ajuste l’image selon l’angle de vos yeux.

Résultat : une 3D fluide et naturelle, qui donne l’impression que l’action sort de l’écran. Samsung appelle ça une « expérience immersive ».

Cet écran a une dalle IPS de 27 pouces en 4K (3 840 x 2 160 pixels), un taux de rafraîchissement de 165 Hz – et un temps de réponse de 1 ms. Pour les couleurs, il couvre 99 % du DCI-P3. Bonus : il peut même transformer des vidéos classiques en 3D grâce à une IA intégrée. Et pour les gamers, il est compatible avec FreeSync Premium et HDR10+.

OLED et ultra-large : G8 et G9 en embuscade

Pas en reste, l’Odyssey OLED G8 (G81SF) mise sur la technologie OLED – des écrans où chaque pixel s’allume tout seul, pour des noirs profonds et des couleurs qui claquent. Disponible en 27 ou 32 pouces, il offre une définition 4K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une première mondiale selon Samsung. Avec un temps de réponse de 0,03 ms, il embarque aussi G-Sync et FreeSync Premium Pro, et un éclairage RGB à l’arrière pour une ambiance stylée.

Et puis il y a l’Odyssey G9 (G91F), le mastodonte de 49 pouces de diagonale. Avec son écran LCD incurvé ultra-large (définition Dual QHD, soit 5 120 x 1 440 pixels), il est pensé pour ceux qui veulent tout voir sans bouger la tête. Son taux de rafraîchissement est de 144 Hz, un peu moins que le G8, mais largement suffisant pour la plupart des joueurs. Il a aussi un contraste de 2 500:1 et une certification HDR600. Pratique, il peut afficher deux sources en même temps (Picture-by-Picture).

On veut croire à la 3D

On veut y croire, mais la 3D peine toujours à convaincre. Depuis son apparition il y a plus d’une décennie (et même bien plus), cette technologie a fait l’objet de nombreuses tentatives d’implémentation dans divers domaines, notamment le cinéma, les jeux vidéo et les téléviseurs.

Pourtant, malgré les avancées technologiques et les efforts déployés par les industriels, la 3D n’a jamais réussi à devenir un réel succès commercial. Les raisons de cet échec sont multiples : coûts élevés, inconfort visuel, manque de contenu adapté, ou encore l’obligation de porter des lunettes spéciales pour profiter de l’effet tridimensionnel.

Aujourd’hui, alors que Samsung fait son entrée sur le marché, on ne peut s’empêcher de se demander si cette fois-ci sera la bonne. Samsung mise sur l’élimination des lunettes grâce à la technologie pour séduire les consommateurs. Mais est-ce suffisant pour relancer l’intérêt pour la 3D et en faire enfin un succès commercial durable ? Seul l’avenir nous le dira. Malgré les promesses d’une expérience visuelle en trois dimensions, il est légitime de demeurer sceptique quant à l’avenir de ce produit.

