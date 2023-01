Nous avons été bluffés : la 3D revient en force grâce aux avancées technologiques d’Asus

Le retour de la 3D en 2023 ? Au début, cela nous a fait rire. Après quelques minutes à utiliser ces nouveaux PC portables, nous devons l'avouer : la technologie 3D sans lunettes d'Asus est une expérience visuelle vraiment bluffante. Ces PC portables utilisent une lentille lenticulaire, une grosse puissance de calcul et un suivi oculaire avancé pour créer une image 3D.

Parmi les annonces d’Asus aux CES 2023, une annonce nous avait surpris. En effet, il s’agit de deux ordinateurs portables équipés d’écrans OLED en 3D. Ils permettent de voir de la 3D, sans avoir besoin de porter des lunettes 3D. Si vous pensez que nous sommes de retour en 2009, vous vous trompez. Nous avons voulu vérifier si ce come-back en vaut la peine.

Une technologie de pointe qui nécessite beaucoup de puissance

Cette fonctionnalité permet de visualiser et de travailler avec du contenu en 3D sans porter de lunettes 3D. Oui, c’est vrai, des technologies similaires ont déjà été utilisées sur divers écrans, comme la Nintendo 3DS mais également le Sharp Aquos Phone ou le LG Optimus 3D, mais Asus intègre cette technologie pour la première fois dans les écrans d’ordinateurs portables OLED. Combiné avec un taux de rafraîchissement élevé, deux caméras de suivi, un stylet avec un système de reconnaissance 3D et les derniers CPU et GPU pour ordinateurs portables, dont l’Intel de 13ᵉ génération et une Nvidia RTX 40, l’Asus Spatial Vision est un puissant outil de niche pour les professionnels de la création à la recherche de nouvelles façons de travailler.

La technologie Spatial Vision 3D d’Asus fait ses débuts sur deux ordinateurs portables : le ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) et le Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604). Ces ordinateurs portables disposent chacun d’une dalle OLED de 16 pouces, avec une définition de 3 200 × 2 000 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle OLED est surmontée d’une couche de résine optique, d’un filtre de verre et d’une couche de lentille lenticulaire. La lentille lenticulaire fonctionne avec une paire de caméras de suivi oculaire pour calculer un rendu des images en temps réel pour chaque œil qui s’adaptent à vos mouvements physiques.

Maintenant que vous connaissez la théorie, passons à la pratique. Nous avons testé ces ordinateurs portables avec différentes applications, de la manipulation d’objets 3D, mais également des vidéos en 3D. On comprend mieux pourquoi la 3D sans lunettes a pris 10 ans à revenir, cela nécessite beaucoup de technologies et une grosse puissance de calcul, sans oublier des écrans à haute définition, faible latence, avec des taux de rafraîchissement élevés.

Oubliez la 3D d’antan

On oublie rapidement l’expérience 3D d’antan. Ici, on redécouvre complètement cette technologie. L’image est nette, les animations sont fluides, cela ne fait pas mal aux yeux, même après 30 minutes d’usage. Et, surtout, ça s’adapte en temps réel à vos déplacements. Vous pouvez librement utiliser votre ordinateur portable sans avoir à trouver une position optimale et sans avoir à vous concentrer.

C’est impossible de vous faire vivre l’expérience à distance, et c’est un exercice délicat de vous expliquer ce que l’on ressent. La technologie 3D sans lunettes est une expérience visuelle vraiment bluffante qui permet de profiter d’une immersion encore plus intense. Cette technologie est arrivée à créer une illusion de profondeur et de relief sans avoir besoin de porter de lunettes spécifiques.

Le résultat est absolument impressionnant et permet de se sentir encore plus impliqué dans ce que l’on regarde et sur ce que l’on manipule. C’est une expérience unique qui procure une nouvelle dimension à la création de contenu. Encore plus quand on prend le stylet et que l’on peut déplacer des objets 3D à quelques centimètres des yeux. On a réellement l’impression de pouvoir les toucher.

Pour le moment, les programmes compatibles sont rares. Il faudra apporter cette technologie aux créateurs 3D, mais cela peut aussi être très utile dans des domaines comme la santé ou les métiers du bâtiment. L’espoir d’Asus n’est pas tant de vendre des tonnes et des tonnes de ces modèles que de semer l’idée que l’OLED sans lunettes fonctionne. Et, d’après ce que l’on a vu, ça fonctionne très bien.