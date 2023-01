En 2023, Asus mise sur le retour des écrans 3D sans lunettes

Pour aider à la création de contenu pour le métavers, Asus veut proposer plusieurs machines avec des écrans 3D sans lunettes.

Vous vous souvenez de la 3D ? En 2009, le monde de la tech misait énormément sur la 3D au cinéma, dans nos téléviseurs et même dans le jeu vidéo avec la Nintendo 3DS ou Nvidia 3D Vision.

Dans tous les cas, il s’agissait de créer un relief pour l’utilisateur en portant des lunettes spéciales. Nintendo proposait un écran autostéréoscopique permettant de profiter de la 3D sans lunettes particulières.

Au CES 2023, Asus présente une gamme de PC reprenant et modernisant cette dernière technique. La marque croît fort dans cet attrait pour les créateurs de contenu travaillant avec des environnements 3D aujourd’hui.

Asus ProArt Studiobook 16 3D Oled (H7604)

Asus dévoile une gamme de deux machines avec écran 3D. Le haut du panier est représenté par le ProArt Studiobook 16 Oled qui doit être la Rolls-Royce du PC pour créateur de contenu. Il propose pour cela un écran de 16 pouces Oled avec une définition de 3200 x 2000 pixels, une fréquence d’affichage de 120 Hz et une calibration des couleurs en usine (Delta-E <2 et 100% DCI-P3). Si la 3D n’est pas votre truc, Asus propose un bouton permettant de repasser en mode 2D.

Source : Asus Source : Asus Source : Asus

Comme souvent avec la gamme ProArt, Asus propose des fonctions vraiment intéressantes pour son public cible. On pense par exemple au lecteur de carte SD Express 7.0 (jusqu’à 985 Mo/s) ou au pavé tactile compatible avec l’usage d’un stylet. Asus intègre aussi son Asus Dial, la roue de sélection, comme moyen d’interaction avec l’appareil.

Sous le capot, Asus laisse la place à un processeur Intel Core de 13e génération et une GeForce RTX 4000 avec les pilotes Nvidia Studio, pour une capacité thermique commune de 150W. Les puces sont épaulées par jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 5200 MHz et jusqu’à 8 To de stockage PCI 4.0 avec deux slots accessibles pour l’utilisateur.

Autrement dit, c’est un PC qui est devrait être parfaitement capable de faire tourner tous les logiciels professionnels.

Asus Vivobook Pro 16 3D Oled (K6604)

Si on descend un peu en gamme pour toucher un plus large public, Asus propose le Vivobook Pro 16X 3D Oled (K6604).

La machine propose le même écran et les mêmes caractéristiques techniques que le Studiobook, mais on passe à un design moins premium et sans certaines des options pensées pour les créatifs. Ainsi, l’Asus Dial ou la compatibilité du pavé tactile avec les stylets disparaissent.

Asus n’a pas communiqué de date de sortie ou de prix pour ces deux nouvelles machines. Compte tenu de la fiche technique et de l’intégration d’un écran 3D comme grand différenciateur, il faut s’attendre à une facture salée.

À titre de comparaison, nous avions pris en main l’Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition en 2021 qui intègre également un écran 3D et vise le même public que le Studiobook. Le PC était alors commercialisé à 3599 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.