Nvidia dévoile les GeForce RTX 40 pour PC portables, dont la RTX 4090 avec 16 Go de VRAM GDDR6

On les attendait, les voici. Nvidia lance cinq GPU Ada pour ordinateurs portables : les RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 et RTX 4090. Attendez-vous à un raz de mariée de Dell Alienware, Asus, Acer, Gigabyte, MSI, Samsung, HP, Lenovo, Razer…

Après avoir lancé les premières cartes GeForce RTX 40, dont la RTX 4090, la RTX 4080 et plus récemment la RTX 4070 Ti, avec leurs GPU Ada, Nvidia a officialisé les variantes pour PC portables pour le CES 2023. Ainsi, ce n’est pas deux GPU, mais une flopée de GPU dédiés : RTX 4050, RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 et RTX 4090.

Les GPU GeForce RTX 40 pour ordinateurs portables et les nouvelles technologies Max-Q de 5ᵉ génération, y compris DLSS 3, invitent Nvidia à déclarer qu’il s’agirait du « plus grand saut générationnel de tous les temps ».

Attendez-vous à découvrir une arrivée massive d’ordinateurs portables de chez Dell Alienware, Asus, Acer, Gigabyte, MSI, Samsung, HP, Lenovo, Razer… et bien d’autres.

De 1 000 euros à… l’infini

Nvidia sépare d’un côté les Nvidia GeForce RTX 4080 et RTX 4090 qui permettent de gérer sans problème de la 4K au-dessus de 60 ips, et de l’autre les RTX 4050, RTX 4060 et RTX 4070, bien plus adaptés pour la définition QHD, où Nvidia évoque plus de 90 ips en moyenne. D’un autre côté, Nvidia assure que les GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX 4070, 4060 et 4050 offrent des performances « du niveau de la RTX 3080 à un tiers de la puissance », améliorant la finesse, l’acoustique et les thermiques.

Nom Nvidia GeForce RTX 4060 Nvidia GeForce RTX 4070 Nvidia GeForce RTX 4080 Nvidia GeForce RTX 4090 Mémoire vive 8 Go de VRAM GDDR6 8 Go de VRAM GDDR6 12 Go de VRAM GDDR6 16 Go de VRAM GDDR6 TGP (puissance totale de la carte graphique) Jusqu'à 140 W Jusqu'à 140 W Jusqu'à 175 W Jusqu'à 175 W Cœurs Nvidia CUDA 3072 4608 7424 9728 Fréquence d'horloge Jusqu'à 2 370 MHz Jusqu'à 2 175 MHz Jusqu'à 2 280 MHz Jusqu'à 2 040 MHz Nvidia GPU Boost Oui Oui Oui Oui Technologie Nvidia Optimus Oui Oui Oui Oui Nvidia Whisper Mode 2.0 Oui Oui Oui Oui Support VR Oui Oui Oui Oui

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les caractéristiques techniques montrent de gros écarts entre les cartes. La RTX 4060, par exemple, intègre 8 Go de VRAM GDDR6, et le double pour la RTX 4090. Par contre, toutes les cartes ont de la mémoire GDDR6, comme celles des PS5 et Xbox Series X.

Ce que l’on retiendra est que tous ces GPU sont compatibles avec Nvidia DLSS 3. Pour rappel, cette technologie permet d’augmenter artificiellement le nombre d’images affichées par seconde grâce au deep learning. Grâce au deep learning, les cartes graphiques compatibles peuvent anticiper en temps réel à quoi devrait ressembler l’image suivante en calculant la direction et la célérité de chaque pixel.

L’ensemble des cartes graphiques RTX 40 pour ordinateurs portables sont également compatibles avec le Whisper mode (ici il s’agit de gérer la ventilation de la machine pour suivre la demande de l’utilisateur) et Battery Boost (pour optimiser l’autonomie). Enfin, évoquons rapidement le ray tracing, évidemment l’ensemble de ces cartes sont compatibles.

La RTX 4050 devrait se retrouver sur des configurations à 1 000 euros, tandis qu’il faudra au moins débourser 2 000 euros pour une RTX 4080. Et à ce tarif, vous n’aurez pas forcément le meilleur châssis, loin de là. L’ensemble de ces cartes graphiques sera également disponible avec des solutions Nvidia Studio, des ordinateurs portables plus onéreux, mais avec de grosses fiches techniques pour les créateurs.

