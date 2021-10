Prise en main de l’Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition : vous vous souvenez de la 3D ?

Acer ressuscite la 3D stéréoscopique sur PC avec un nouveau PC portable ConceptD visant les créateurs de contenus.

Au début des années 2010, la mode dans la tech était à la 3D. On sortait du phénomène Avatar de James Cameron et tous les fabricants sautaient sur l’occasion de nous vendre la 3D à la maison, des fabricants de TV aux smartphones chez HTC et LG en passant par la très célèbre Nintendo 3DS.

Depuis, la mode s’est évanouie, mais une marque entend bien la faire renaitre en 2021, avec un cible très particulière. C’est ainsi qu’Acer nous présente le ConceptD 7 SpatialLabs Edition. Un PC portable dont la particularité est, comme la 3DS, de proposer un écran 3D autostéréoscopique, sans utiliser de lunettes spéciales.

OK, ça marche

J’étais prêt à prendre mon ton le plus sarcastique possible devant cette idée d’Acer pour innover sur le marché des créateurs de contenu, mais il faut bien admettre qu’après un court test : ça marche.

Nous avons en effet pu tester ce ConceptD 7 en avant-première dans les bureaux d’Acer France en région parisienne. La technologie utilisée n’est pas en rupture avec ce que la 3DS proposait en son temps, mais la technologie a évidemment fait de grands progrès depuis. Évidemment, difficile de pouvoir le montrer en image : comme la réalité virtuelle, il faut vivre l’expérience pour le croire.

Une fois posé devant l’écran, plutôt bien en face, la lecture d’une vidéo 3D permet de faire ressortir les éléments à l’écran. Avec une démo type « la pub Haribo du cinéma », c’est-à-dire avec des éléments à l’écran sortant beaucoup dans l’espace, cela devient vraiment saisissant. On en vient à loucher pour voir ce qui semble être à seulement quelques centimètres de notre nez, alors que notre tête est toujours à bien 50 cm de l’écran.

Comment ça marche ?

Pour intégrer à nouveau la 3D sur un PC portable, Acer utilise une dalle autostéréoscopique. Il s’agit d’un écran pouvant envoyer une image légèrement différente dans deux directions différentes, une image pour chaque œil.

À cela, Acer ajoute une caméra frontale 3D stéréo au-dessus de l’écran qui va pouvoir suivre la forme du visage, la distance entre les yeux et le regard. Acer y ajoute aussi une dose d’intelligence artificielle, qui va notamment permettre de convertir automatiquement des vidéos 2D en vidéo 3D.

Derrière l’écran 3D, il y aussi un PC portable suivant ce qui se fait de mieux en termes de performances sur le marché : un Intel Core i7 de 11e génération, une puce graphique jusqu’à une GeForce RTX 3080, jusqu’à 64 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 2 To de SSD NVMe.

Par ailleurs, quand il fonctionne en 2D, l’écran offre une définition 4K UHD certifié Pantone avec une couverture à 100 % du spectre AdobeRGB et une calibration en usine garantissant un DeltaE<2.

Pour qui ?

Alors à qui s’adresse vraiment ce ConceptD ? L’objectif n’est pas vraiment de se préparer à regarder le prochain film Avatar de James Cameron, mais plutôt pour James Cameron lui-même. L’idée est de permettre à tous les créateurs de contenu 3D, les architectes, celles et ceux qui travaillent dans l’animation ou dans la réalité virtuelle, de pouvoir visualiser très rapidement leur travail.

Avec ce PC, vos créations apparaissent sous vos yeux très vites, sans avoir besoin d’enfiler un casque de VR ou passer sur un autre appareil dédié.

Lancement à la fin de l’année 2021

L’Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G) sera disponible à partir du mois de décembre pour un prix conseillé débutant à 3599 euros TTC.