Yamaha dévoile trois nouveaux moteurs électriques pour vélos : tout en puissance et pour divers usages

À l’Eurobike 2025, Yamaha a dévoilé le PW‑LINK, un tout nouvel écosystème destiné aux vélos électriques. Moteurs, batteries et connectivité composent cette plateforme pensée pour les fabricants, avec un lancement prévu au printemps/été 2026.

Source : Yamaha

Yamaha profite de l’Eurobike 2025 pour lever le voile sur PW‑LINK, une plateforme technique complète dédiée aux vélos électriques. Moteurs, batteries, écrans, services : tout a été repensé pour offrir une base modulaire, connectée, et surtout ouverte aux technologies tierces. Le lancement grand public est prévu pour le printemps ou l’été 2026.

Trois moteurs et deux batteries au menu

L’une de ses forces, c’est son architecture interopérable qui accepte l’ajout de services tiers comme Comodule, Enviolo ou d’autres partenaires technologiques, fait remarquer Bike Biz. Aussi, « cette flexibilité permet aux fabricants d’eBike d’utiliser un cadre unique avec une gamme de combinaisons PW-LINK pour une personnalisation et une variété accrues pour les consommateurs finaux », fait remarquer le communiqué de presse officiel.

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Au total, trois principaux moteurs ont été présentés, aux côtés de deux batteries.

PW‑X4 – grosse puissance

Poids : 2,6 kg ;

Puissance de 800 W ;

Couple maximal : 100 Nm ;

Alimentation : 48 V ;

Usage : développé comme « l’unité d’entraînement VTT à assistance électrique la plus performante de Yamaha », taillé pour « les sentiers de montagne les plus difficiles ».

Technologie Zero Cadence pour une assistance instantanée.

Source : Yamaha

PW‑L1 – compact et léger

Poids : environ 2 kg ;

Corps en magnésium ;

Couple : 60 Nm ;

Usage : pensé pour les cyclistes grimpeurs, ce moteur privilégie la légèreté, tout en offrant suffisamment de couple pour une ascension. On peut l’imaginer sur des gravels et vélos de route électriques.

Technologie Zero Cadence pour une assistance instantanée.

Source : Yamaha

PW‑S3 – version polyvalente

Disponible en trois variantes, toutes en 48 V et d’un poids de 2,8 kg ;

PW-S3 Cargo 85 Nm/PW-S3 85 Nm/PW-S3 Easy 60 Nm pour les trajets quotidiens et urbains ;

Les trois versions intègrent la technologie Zero Cadence.

Source : Yamaha

Yamaha a aussi levé le voile sur deux configurations de batteries différentes : la PW‑LINK 840 et PW‑LINK 560.

Sécurité contre la propagation du feu

Yamaha présente la PW‑LINK 840 comme la plus performante de sa catégorie en matière de rapport capacité/poids. Et les chiffres sont parlants : 842 Wh pour 4,35 kg, un format intégré, une structure de prévention contre la propagation de feu, et une fonction antivol intégrée.

Source : Yamaha

Plus légère avec ses 3,1 kg sur la balance, la PW‑LINK 560 s’adresse à ceux qui veulent un peu plus de légèreté sans sacrifier l’autonomie. Elle est aussi conçue pour fonctionner en duo, avec la possibilité d’ajouter une seconde batterie en parallèle. Et bien sûr, elle bénéficie des mêmes sécurités actives que le modèle 840.