Cette marque belge dévoile 5 nouveaux vélos électriques : il y en a vraiment pour tout le monde

Longtail, pliant, urbain : les nouveautés vélos électriques 2025 de Beaufort sont multiples avec chacune son petit truc, afin de cibler plusieurs catégories de cyclistes. Présentation.

Pour ce début d‘année 2025, un lot de nouveaux vélos électriques débarque en provenance de Belgique. Il s’agit de ceux de la marque Beaufort, implantée depuis longtemps en France, qui présente un longtail électrique et des modèles remaniés.

Un vélo longtail Beaufort mais compact

Le Beaufort Brave est un vélo cargo longtail, soit un cycle allongé à l’arrière, mais ici résolument compact. Il est plus proche d’un VAE classique en taille, tout en adoptant un format identique aux Decathlon R500E ou de l’O2feel Equo, via sa grande roue avant de 26 pouces et sa petite roue arrière de 20 pouces. Avec un cadre ouvert permettant un enjambement plus facile, il pèse 40 kg en raison de sa structure arrière imposante, et supporte 2 enfants.

Nous ne connaissons pas la capacité de charge totale, mais le moteur central Bafang M410 (80 Nm) devrait être suffisant pour arriver aux 25 km/h sans trop d’efforts. La transmission Shimano Nexus 5 vitesses, avec des passages de rapports possibles à l’arrêt, est aussi pensée pour une utilisation aisée en ville, tandis que l’autonomie varie de 50 à 120 km selon la marque belge, au moyen d’une batterie amovible de 540 Wh. Le confort semble également bon sur le papier, avec une fourche et une tige de selle suspendues.

Ce Beaufort Brave est indiqué au prix de 3 499 euros, incluant la double béquille, le porte-bagages avant, l’éclairage, les garde-boues, l’antivol de roue avant ainsi que les repose-pieds, les barres de maintien et coussins. Mais il reste à connaître la date de disponibilité en France, encore inconnue.

Un pliant robuste

Soyons honnête, les quatre autres nouveautés sont des mises à jour de modèles existant, mais valent le détour et sont disponibles de suite en France. Le plus curieux est le Beaufort Billie, un vélo électrique pliant aux roues de 20 pouces, assez long et lourd (24 kg), mais qui doit procurer une conduite plus stable. Avec un moteur central Bafang M210 (65 Nm),une batterie amovible dans le cadre de 360 ou 540 Wh, des freins à disque hydrauliques et une transmission Nexus 8 vitesses, ce VAE est au tarif de 2 599 euros.

Le vélo pliant électrique Beaufort Billie 2025.

Plus conventionnels, les Bandit, Bay et Bowie sont des vélos électriques de ville, avec une fourche avant suspendue, une batterie amovible dans le cadre, un équipement complet et un porte-bagages arrière et antivol inclus. Le Beaufort Bandit constitue l’entrée de gamme avec un au moteur arrière modeste de 35 Nm de couple, avec une batterie de 540 Wh, et une transmission Nexus 8, au prix de 1 999 euros.

Le haut de gamme Beaufort Bay Infinite 2025
L'entrée de gamme Beaufort Bandit 2025.
Le stylé Beaufort Bowie à moteur central.

Le grand frère Beaufort Bowie épouse un style plus coloré (fourche, couvercle de batterie et garde-boue peints, pneus et selle bruns), un moteur central Bafang M420 (80 Nm), une batterie 540 ou 720 Wh, un Nexus 5 et au choix des tailles 26 ou 28 pouces à 2 599 euros. Le plus haut de gamme est le Beaufort Bay, notamment avec sa version Infinite à variateur Enviolo et freins Tektro HD-275, au prix de 3 199 euros.