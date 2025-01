XPENG G6 : ce SUV électrique est un concentré de technologies mais il ne vous le fait pas payer

Les aficionados de technologie ont désormais leur voiture électrique. Avec son G6, XPENG parvient à proposer un véhicule électrique aussi généreusement équipé que performant.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Si les constructeurs promettent des voitures électriques toujours plus intelligentes, plus performantes et plus confortables, c’est bien souvent au prix d’options onéreuses que personne n’achète tant elles sont inaccessibles.

Cette philosophie n’est pas celle du XPENG G6, noté 9/10 par la rédaction de Frandroid. Le nouveau SUV électrique du constructeur propose, dans son modèle de base, la meilleure version de son véhicule, sans abonnement ni frais caché.

Mieux encore, le XPENG G6 se positionne à un tarif très agressif au regard de ses prestations et de la concurrence. Comptez 470 par mois en LLD (49 mois), sans apport.

XPENG G6 : la nouvelle référence technologique

Il suffit de se rendre sur le configurateur du XPENG G6 pour s’apercevoir que le mot « option » ne fait pas partie du vocabulaire du constructeur chinois. Hormis la peinture métallisée et la boule d’attelage, la seule et unique finition du XPENG G6 embarque toutes les aides à la conduite et tous les équipements proposés par le constructeur.

XPENG a ainsi développé sa plateforme Xpilot, qui repose sur les 29 capteurs (caméras, radars et capteurs ultrason) pour offrir une conduite semi-autonome de niveau 2 à ses utilisateurs. Le XPENG G6 peut alors accélérer, freiner et maintenir sa voie seul, sans intervention du conducteur.

Cette aide est incluse de série dans le XPENG G6 et c’est assez rare pour être noté. Les constructeurs concurrents la proposent souvent en option, à 3 800 euros. Les aides au dépassement sur simple activation du clignotant et celles au stationnement sont également de la partie.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

L’ensemble des capteurs du XPENG G6 permet par ailleurs d’accéder à une vue à 360 degrés du véhicule sur l’écran central de 15 pouces. De quoi repérer tous les obstacles avant d’entamer une manœuvre délicate, et donc ne plus jamais rayer ses jantes sur un trottoir.

Un second écran de 10,2 pouces, situé derrière le volant, occupe quant à lui le rôle de combiné d’instrumentation. Un placement idéal pour consulter sa vitesse, l’autonomie restante ou la direction à prendre lors de la prochaine intersection sans déporter son regard sur l’écran central.

Performances, recharge, autonomie : un modèle d’efficacité

Routière oblige, la XPENG G6 est conçue pour avaler les kilomètres. Cela se traduit par un habitacle particulièrement confortable et des suspensions souples. XPENG a d’ailleurs apporté autant d’attention à la batterie et à la recharge.

Il y a de l’espace pour le conducteur et les passagers, ainsi qu’une grande garde au toit // Source : XPENG

Dans sa version Long Range, la XPENG G6 embarque une grande batterie de 87,5 kWh. Soit assez pour parcourir 570 km selon la norme WLTP. La version Standard est par ailleurs très bien équipée avec une batterie de 66 kWh pour 435 km WLTP. La consommation annoncée est de 17,5 kWh aux 100 km pour les modèles propulsions.

Cette grande capacité est accompagnée d’une charge très rapide qui peut monter jusqu’à 280 kW sur les bornes compatibles. Seules 20 minutes suffisent alors pour passer de 10 à 80 % de batterie. Vous n’aurez même pas besoin de prolonger inutilement vos pauses sur les aires d’autoroute. Il s’agit là d’excellentes performances, d’autant qu’elles sont atteignables depuis les bornes de charge rapide des principaux réseaux.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Vous partez en vacances et vous avez besoin de recharger un vélo ou une trottinette électrique ? La compatibilité V2L (vehicule-to-load) de XPENG G6 vous permet d’alimenter vos appareils électriques jusqu’à une puissance de 3,3 kW.

Sérénité et confort inclus

Sièges avant chauffants et ventilés, 18 haut-parleurs pour un total de 960 watts, double chargeur à induction, toit panoramique, sièges avant rabattables, Apple CarPlay et Android Auto sans-fil… Il ne s’agit pas là de la liste des options du configurateur, mais bien de tout l’équipement de série prévu par XPENG pour son G6, dans n’importe laquelle des motorisations disponibles. Une configuration très généreuse, surtout au regard des tarifs pratiqués par le constructeur.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

Pour faire découvrir son dernier SUV, XPENG lance une offre très agressive. Dans sa version Standard Range, le XPENG G6 est disponible à partir de 470 euros par mois pendant 49 mois, et ce, sans avoir besoin de verser d’apport. Il s’agit d’un tarif équivalent à son concurrent direct américain, qui est pourtant bien moins équipé, de série, en options et en aides à la conduite.

Si vous préférez les achats comptants, sachez enfin que le XPENG G6 est affiché à partir de 42 990 euros dans sa version Standard, avec tous les équipements installés par défaut. Le constructeur applique par ailleurs une garantie étendue à 7 ans (ou 160 000 km), valable notamment sur la batterie et le moteur.

Vous pouvez réserver un essai parmi l’une des 28 concessions XPENG déjà installées en France. D’ici à la fin d’année 2025, le constructeur a déjà annoncé qu’il comptera 60 points de vente physiques sur tout le territoire français.