Boulanger retire 200 € à ce TV 4K QLED géant de 85 pouces (HDMI 2.1 et 144 Hz)

Dans le monde des TV, certains modèles jouent la carte de la finesse, du design minimaliste ou de la taille contenue. Le Thomson 85QG7S14 déboule avec son écran QLED 4K de 85 pouces, comme une Mustang en plein salon. Et Boulanger le propose à 1 290 euros contre 1 490 euros de base.

Thomson 85QG7S14 // Source : site officiel

Avec ses 85 pouces de diagonale, cette télé Thomson ne cherche pas à faire dans la discrétion. Et tant mieux. Entre sa dalle QLED 4K et son intégration de Google TV, elle aligne les bons arguments pour qui veut transformer son salon en salle de ciné. Cerise sur le rétroéclairé, une offre de remboursement de 200 euros vient taquiner encore un peu plus le rapport qualité-prix chez Boulanger.

Les points forts du Thomson 85QG7S14

Dalle QLED 85″ 4K, compatible Dolby Vision

Google TV + Chromecast, streaming fluide et interface au top

HDMI 2.1 + mode gaming, parfait pour les consoles de dernière génération

Au lieu de 1490 euros, le Thomson 85QG7S14 est aujourd’hui disponible en promotion à 1290 euros sur Boulanger, après le passage de l’ODR.

Une image à la hauteur de sa diagonale

Derrière son gabarit imposant, la 85QG7S14 cache une dalle QLED 4K Ultra HD de belle facture. L’image claque, les contrastes tiennent la route et le traitement vidéo interne gère bien l’upscaling. Compatible Dolby Vision et HDR10, cette télé envoie sur les contenus bien masterisés, qu’ils viennent de Netflix ou d’un disque dur.

Avec un rafraîchissement de 144 Hz, elle vise tous les divertissements et contenus. Avec l’ALLM, elle passe aussi en mode jeu auto dès qu’une console est branchée. Pas besoin de plonger dans les menus, c’est propre et automatique.

Côté connectique, quatre ports HDMI, dont deux en 2.1, trois ports USB, assurent la compatibilité avec les équipements les plus récents. Et malgré la taille de la bête, la finesse des bordures et le pied central permettent une intégration élégante dans un salon à condition de prévoir un meuble large.

Un OS à la page et une expérience fluide

La partie logicielle tourne sous Google TV, une valeur sûre aujourd’hui. L’interface est claire, rapide, et propose toutes les applications essentielles : Netflix, Disney+, Prime, YouTube, etc. La commande vocale via Google Assistant permet aussi d’aller chercher un contenu ou de gérer ses playlists sans lever le petit doigt.

Le son stéréo 2 x 10 W, compatible Dolby Atmos, reste honnête pour une écoute TV classique. Évidemment, pour une vraie immersion, il faudra ajouter une barre de son, mais les bases sont là. Enfin, le pied central est robuste et bien équilibré, et le TV est aussi compatible VESA pour une fixation murale.

