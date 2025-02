Boulanger fait une superbe offre sur ce TV 4K QLED Hisense de 65 pouces avec HDMI 2.1

Si vous ne souhaitez pas vous ruiner chez certains constructeurs pour vous offrir un grand TV QLED, le modèle Hisense 65A7NQ pourrait bien vous intéresser. Ce TV QLED de 65 pouces, qui multiplie les compatibilités, est en ce moment proposé à 499 euros au lieu de 579 euros chez Boulanger.

Hisense est l’une de ces marques qui possèdent dans leur catalogue des téléviseurs QLED bien plus abordables que chez d’autres concurrents. Et malgré leur tarif contenu, ces modèles se révèlent très efficaces et proposent notamment plusieurs compatibilités avec les meilleurs formats vidéo, à l’image de la référence 65A7NQ. Un bon TV 4K de 65 pouces que l’on trouve en ce moment à moins de 500 euros.

Les points forts du TV Hisense 65A7NQ

Une dalle 4K QLED de 65 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Des ports HDMI 2.1 et l’ALLM

Auparavant affiché à 579 euros, puis réduit à 549 euros, le TV QLED Hisense 65A7NQ peut aujourd’hui vous revenir à 499 euros chez Boulanger grâce à une réduction de 50 euros appliquée directement dans le panier.

Un TV élégant avec de belles images dedans

Le TV QLED Hisense 65A7NQ présente tout d’abord un design plutôt élégant avec son pied fin (mais assez présent) et ses bordures quasi invisibles autour de l’écran. Le gros atout de ce look reste évidemment cette grande dalle de 65 pouces, qui favorise l’immersion et permet de visionner chaque contenu dans les meilleures conditions.

Et pour couronner le tout, cette dalle bénéficie aussi et surtout de la technologie QLED, qui offre de beaux contrastes et des noirs suffisamment profonds. On n’est pas au niveau de l’OLED, mais le résultat est tout de même largement satisfaisant. On a aussi droit à une définition 4K UHD (3 820 x 2 160 pixels), qui promet des images bien plus détaillées et nettes, mais aussi à une dalle qui supporte les formats Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. Autant dire que chaque image sera encore plus lumineuse et détaillée, grâce à une extension de la plage dynamique, notamment. Côté son, le TV est compatible avec le Dolby Atmos, pour un résultat encore plus immersif et bien vaste.

Quelques concessions côté gaming

Ce téléviseur Hisense possède par ailleurs trois ports HDMI 2.1, ce qui le rend adapté aux dernières consoles next-gen. Les gamers peuvent également profiter du mode ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet. En revanche, notez que la dalle est limitée à 60 Hz, ce qui empêche de jouer en 4K@120fps, mais la qualité d’image et la fluidité devraient tout de même être satisfaisantes. D’ailleurs, la fluidité sera aussi de mise durant la diffusion de matchs, grâce aux technologies MEMC et Smooth Motion, qui se chargent d’optimiser chaque rendu d’objets et de personnes en mouvement.

Enfin, comme tous les téléviseurs de la marque, le TV Hisense 65A7NQ tourne sous le système d’exploitation maison de la marque, Vidaa U. Une interface moderne sur laquelle on retrouve toutes les plateformes de streaming, auxquelles on peut d’ailleurs accéder facilement grâce à des boutons dédiés sur la télécommande. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa sont également de la partie.

