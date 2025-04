Cet immense TV 4K Neo QLED Samsung de 75 pouces en 144 Hz coûte 700 € de moins chez la Fnac

Une dalle XXL de 190 centimètres, la technologie QLED, une qualité d’image qui frôle l’excellence : ce téléviseur a tout ce qu’il faut pour transformer votre salon en pseudo salle de cinéma. C’est ce que le TV Samsung Neo QLED TQ75QN90D propose, et en plus, il est même en promo sur la Fnac de 1 999 euros à 1 260,85 euros avec une remise de 10 % dans le panier.

Samsung, leader mondial de l’électronique grand public, continue de repousser les limites de l’innovation avec sa gamme Neo QLED. Le modèle TQ75QN90D, doté d’une dalle de 190 cm (75 pouces), incarne cette volonté d’excellence en offrant une expérience visuelle immersive. Grâce à la technologie Mini LED et au processeur NQ4 AI Gen2, cette dalle de cinéma assure une qualité d’image exceptionnelle avec des contrastes saisissants et une luminosité éclatante. D’autant plus qu’aujourd’hui, son prix baisse d’environ 700 euros grâce à cette offre.

Les points forts de ce Samsung TQ75QN90D

Une dalle 4K Neo QLED de 75 pouces

La compatibilité HDR10+ et Dolby Atmos

Un taux de rafraichissement de 144 Hz

Initialement proposé à 2 799 euros, son prix actuel de 1 999 euros chute aujourd’hui à 1 260,85 euros sur la Fnac après une remise de 10 % supplémentaire au panier.

190 cm de Neo QLED : une grande immersion visuelle

Avec ses 190 cm de diagonale (75 pouces), la Samsung Neo QLED TQ75QN90D transforme votre espace de vie en un véritable hub de divertissement visuel. Ce format XXL ne se contente pas d’en mettre plein la vue par sa taille : il s’appuie sur une technologie d’affichage de pointe pour offrir une expérience d’une précision redoutable.

Ce Smart TV repose sur une dalle 4K Ultra HD associée à la technologie Neo QLED, soit des mini-LED beaucoup plus petites que les LED classiques. Ces diodes permettent une maîtrise ultra-fine du rétroéclairage, pour afficher des noirs bien plus profonds, une luminosité plus élevée, et un contraste dynamique impressionnant. Chaque scène gagne en profondeur, en nuance et en lisibilité, même dans les environnements très lumineux.

La compatibilité avec les standards HDR10+ et HLG permet d’exploiter tout le potentiel des contenus HDR, tandis que le processeur Neural Quantum 4K utilise l’intelligence artificielle pour optimiser chaque image en temps réel. Que ce soit pour du cinéma, du sport ou du gaming, vous obtenez un rendu net, fluide et immersif, sans compromis sur les performances.

Le gaming, c’est aussi possible… et avec brio

Si vous pensiez que cette TV était uniquement taillée pour le cinéma ou le streaming, détrompez-vous : la Samsung Neo QLED TQ75QN90D se positionne aussi comme un véritable moniteur de jeu haut de gamme. Avec sa dalle 144 Hz (oui, vous avez bien lu), elle offre une fluidité rare dans l’univers des téléviseurs, ce qui ravira les amateurs de FPS nerveux ou de jeux de course ultra-rapides et pour découvrir le Japon féodal de Assassin’s Creed : Shadow.

Compatible avec les dernières consoles (PS5, Xbox Series X|S), cette TV dispose de ports HDMI 2.1 et prend en charge les technologies VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) et FreeSync Premium Pro. Pour des temps de réponse réduits, une latence minimale, et une absence quasi-totale de tearing ou de stuttering à l’écran. Samsung ajoute même une interface dédiée aux gamers, le Game Bar, pour ajuster à la volée les paramètres de jeu, vérifier les FPS ou activer un mode ultra-large.

Afin de comparer le Samsung Neo QLED TQ75QN90D avec d'autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV QLED du moment.

