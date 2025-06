Un TV QLED de 65″ et 144 Hz à moins de 600 €, c’est l’offre du jour à ne pas louper sur Amazon

Un bon téléviseur aujourd’hui, ce n’est pas juste une grande dalle 4K. C’est aussi une question de fluidité, de colorimétrie, d’OS bien pensé… et de prix. Avec son modèle 65T8B, TCL balance un TV grand format QLED Pro, bourré de technologies derniers cris et affiché à un prix bien en dessous des ténors du genre. Amazon le propose aujourd’hui à 599 euros contre 899,99 euros en temps normal.

Le TCL 65T8B, c’est d’abord une dalle QLED 4K Ultra HD de 65 pouces, soit 164 cm de diagonale. Même si ce n’est pas qu’une question de taille, vous aurez un écran idéal pour les films, les matchs (parfait pour suivre la Coupe du monde des clubs en ce moment) et surtout, les sessions gaming en 60 FPS, ou plus. Du coup, c’est encore plus intéressant quand le prix d’une telle dalle tombe sous les 600 euros.

Le TCL 65T8B en quelques mots

QLED Pro + 144 Hz natif : pour une image vive, fluide et calibrée, même quand ça s’agite à l’écran

Google TV bien intégré : rapide, fluide, avec toutes les applis essentielles et le contrôle vocal en bonus

Design borderless + HDMI 2.1 : une TV fine et moderne qui n’a pas oublié les ports importants

Au lieu de 899,99 euros, le TCL 65T8B est aujourd’hui disponible en promotion à 599,99 euros sur Amazon.

Une image calibrée pour les contenus rapides

TCL n’a pas juste collé un logo QLED et une étiquette 4K. La dalle du 65T8B profite de la technologie maison QLED Pro, qui améliore sensiblement la gestion des pics lumineux et le rendu des couleurs vives. Un contraste maîtrisé, une vraie profondeur dans les scènes sombres (sans tomber dans le gris charbonneux), et un rendu HDR qui fait honneur aux contenus Netflix, Disney+ et Prime Video.

La présence d’un taux de rafraîchissement 144 Hz avec support VRR et ALLM permet aussi une grande souplesse côté gaming, avec zéro déchirement d’image et une latence réduite. Sur une PS5 ou une Xbox Series X et sur la Nintendo Switch 2, le combo fait son effet, surtout sur les jeux rapides ou compétitifs. On notera aussi le support Dolby Vision et HDR10+, ce qui garantit une compatibilité large pour vos films et séries.

Une interface qui suit le rythme et une connectique complète

Niveau système, le 65T8B mise sur Google TV, une interface moderne, claire et rapide qui donne accès à toutes les apps du moment : Netflix, YouTube, MyCanal, Apple TV, Twitch, Disney+, etc. Le tout avec la possibilité d’utiliser l’assistant vocal intégré, que ce soit via la télécommande ou en mode mains libres. L’agrégation de contenus est fluide, les recommandations tombent bien, et on peut même caster direct via Chromecast intégré.

Côté connectique, on est plutôt bien servi : 4 ports HDMI dont deux HDMI 2.1, USB, Wi-Fi 5, Bluetooth, et prise optique pour ceux qui veulent relier une barre de son ou un ampli. Et si l’audio intégré reste standard, le TV est compatible Dolby Atmos, à condition de lui greffer un système externe qui suit, comme une barre de son.

Afin de comparer le TCL 65T8B avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV QLED TCL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.