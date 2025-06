L’Union européenne vient de forcer Apple à faire quelque chose d’inédit : révéler la capacité en mAh de ses batteries iPhone. Une première absolue en 18 ans d’existence de la gamme. Mais cette « victoire » cache un problème plus large : vous regardez probablement le mauvais chiffre depuis toujours.

Conséquence indirecte de la nouvelle étiquette énergie européenne, obligatoire pour les smartphones : Apple est désormais obligé d’indiquer la capacité de la batterie de ses iPhone. C’est sur la base de données de l’EPREL, on vous en parle ici.

Comme le précise Nicolas Lellouche, journaliste sur Numerama, première absolue en 18 ans d’existence de la gamme iPhone.

Depuis le tout premier iPhone en 2007, jamais Apple n’avait communiqué publiquement sur les milliampères-heures (mAh) de ses batteries. Quand Samsung affiche fièrement « 5000 mAh » sur ses Galaxy S, quand Xiaomi vante ses « 6000 mAh » sur ses smartphones, Apple parlait uniquement d’heures d’autonomie théorique.

Ce changement forcé soulève une question plus large : pourquoi cette obsession des milliampères-heures quand cette unité raconte à peine la moitié de l’histoire énergétique ?

Les mAh : le piège dans lequel tombent 90 % des acheteurs

Vous regardez les mAh en premier lors de l’achat d’un smartphone ? Vous faites comme tout le monde, et c’est exactement le piège commercial dans lequel nous tombons massivement.

On a tous ce réflexe : comparer les batteries en regardant qui affiche le plus gros chiffre en mAh. 5000 mAh contre 3000 mAh ? Le choix semble évident. Sauf que c’est beaucoup plus nuancé que ça.

Le problème fondamental avec les milliampères-heures, c’est qu’ils ne racontent qu’une partie de l’histoire énergétique. Ils oublient complètement la tension de la batterie, qui change pourtant tout. Et plus encore, la consommation du smartphone.

Les wattheures : l’unité qui ne ment pas

Les wattheures (Wh) racontent la vérité énergétique bien plus complète. Cette unité prend en compte à la fois la capacité ET la tension de la batterie. En gros, elle vous dit exactement combien d’énergie vous avez réellement dans les mains.

La formule est simple : Wh = (mAh × Voltage) ÷ 1000

Deux batteries de 5000 mAh peuvent avoir des capacités réelles complètement différentes selon leur tension interne :

L’une à 3,7 V vous donne 18,5 Wh

L’autre à 7,4 V monte à 37 Wh

Soit le double d’énergie utilisable avec la même capacité annoncée.

Pour les smartphones : pourquoi les mAh ont (un peu) de sens, mais pas seulement

Pour les smartphones, paradoxalement, comparer les mAh entre modèles a plus de sens que pour d’autres appareils. Pourquoi cette exception importante ?

Parce que presque tous les smartphones fonctionnent avec des batteries aux tensions quasi-identiques (entre 3,7V et 3,85V). Cette standardisation technique fait que les mAh deviennent effectivement comparables.

Un iPhone avec 3000 mAh à 3,8V face à un Samsung avec 4000 mAh à 3,85V, vous pouvez directement comparer leurs capacités énergétiques brutes. L’écart de tension est négligeable (moins de 2 %).

Attention : cette logique vaut uniquement tant que tous les smartphones utilisent la même technologie lithium-ion. Le jour où arriveront massivement les batteries sodium-ion, graphène ou autres technologies aux voltages différents, nous retomberons dans le piège que l’on décrit ici.

Pourquoi Apple ne communiquait pas ses mAh

D’ailleurs, c’est exactement pour cette raison qu’Apple pouvait se permettre de ne jamais communiquer les mAh de ses iPhone pendant 18 ans. La firme savait que ses batteries étaient systématiquement plus petites que la concurrence Android.

Plutôt que d’afficher des chiffres qui semblent inférieurs, Apple préférait parler directement d’heures d’autonomie annoncées : « Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo » sonne mieux que « 3095 mAh » face à un concurrent qui affiche « 5000 mAh » et même plus.

Même sur smartphone, les mAh ne racontent pas toute l’histoire de l’autonomie. D’autres facteurs changent tout :

Taille et luminosité d’écran : plus c’est grand et lumineux, plus ça consomme

: plus c’est grand et lumineux, plus ça consomme Technologie d’affichage : OLED vs LCD n’ont pas la même consommation

: OLED vs LCD n’ont pas la même consommation Processeur : les puces entrée et milieu de gamme sont plus efficaces

: les puces entrée et milieu de gamme sont plus efficaces Optimisation logicielle : iOS vs Android, interface constructeur

: iOS vs Android, interface constructeur Usage : gaming vs navigation web, 5G vs 4G

Un smartphone avec une « petite » batterie mais une puce ultra-efficace peut largement battre un concurrent avec une grosse batterie mal optimisée.

L’obligation faite à Apple de révéler enfin les capacités de ses batteries iPhone est avant tout symbolique. Elle marque la fin d’une zone d’ombre marketing vieille de 18 ans où la marque à la pomme gardait jalousement ses secrets techniques. Enfin, ces données finissaient toujours par être calculées évidemment.

Mais cette révélation forcée ne change rien au fond du problème : notre obsession collective pour les mAh comme unique critère de choix. Sur smartphone, ces chiffres ont certes plus de sens qu’ailleurs, mais ils restent incomplets.

