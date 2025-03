Le plus gros problème des iPhone enfin résolu avec l’iPhone 17 ?

L’iPhone 17 corrigerait un défaut majeur avec du 120 Hz pour tous.

Une nouvelle rumeur Apple : tous les futurs iPhone 17 pourraient adopter un écran 120 Hz. Exit le 60 Hz qui équipe encore l’iPhone 16 à plus de 900 euros, place à une fluidité qu’on retrouve désormais sur des smartphones Android à 300 euros.

120 Hz pour tous : un rêve qui deviendrait réalité ?

D’abord, un petit point sur ce « 120 Hz ». Ça désigne le taux de rafraîchissement, soit le nombre de fois où l’écran se mettrait à jour chaque seconde. À 60 Hz, comme sur les iPhone actuels (hors modèles Pro), c’est 60 rafraîchissements par seconde. À 120 Hz, on doublerait ce rythme. Résultat ? Des animations plus fluides, c’est flagrant en main.

Cette technologie, appelée ProMotion chez Apple, existe déjà sur les iPhone 14 Pro et 15 Pro, mais elle pourrait enfin débarquer sur l’iPhone 17 standard et même sur le tout nouveau iPhone 17 Air. Ross Young, un expert des écrans, aurait lancé l’idée dès septembre 2024, suivi par d’autres sources comme Bloomberg ou ETNews en Corée du Sud. Si ça se confirme, ce serait une petite révolution, car Apple serait l’un des derniers à généraliser cette fluidité déjà courante chez la concurrence sur des tarifs bien plus bas.

Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Apple peaufinerait ses technologies avant de les étendre à tous ses modèles. Les écrans 120 Hz nécessiteraient des composants spécifiques, comme la technologie LTPO (on y revient), et ça coûterait un peu plus cher. Avec l’iPhone 17, la marque pourrait enfin se décider à faire plaisir à tout le monde.

L’iPhone 17 Air et l’Always-On Display : encore des mystères

Côté nouveauté, l’iPhone 17 Air remplacerait le modèle Plus et se vanterait d’une finesse de 5,5 mm. Lui aussi bénéficierait de ProMotion et de ses 120 Hz, selon les rumeurs. Mais une question resterait en suspens : tous les modèles auraient-ils droit à l’Always-On Display (AoD), cette fonction qui afficherait l’heure ou vos notifications en veille ?

Pour l’AoD, l’écran devrait pouvoir descendre à 1 Hz, un rythme ultra-bas qui économiserait la batterie. Grâce à la technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), ProMotion ajusterait le taux de 1 Hz à 120 Hz selon l’usage. Sur les iPhone Pro actuels, ça fonctionnerait parfaitement, mais sur l’iPad Pro, ça s’arrêterait à 10 Hz, sans AoD. Du coup, certains pensent que seuls les iPhone 17 Pro hériteraient de cette option. Marc Gurman, de Bloomberg, n’aurait rien précisé là-dessus, donc patience.

En bonus, l’iPhone 17 standard et l’Air pourraient voir leur caméra arrière légèrement améliorée et adopteraient la puce A19. Mais comme souvent, les modèles Pro garderaient les plus grosses surprises. Si tout se passe comme prévu, ProMotion deviendrait LE point fort de cette gamme, à découvrir peut-être en septembre 2025. En attendant, on croise les doigts pour que ces rumeurs se concrétisent et qu’Apple corrige enfin ce retard qui faisait tiquer les spécialistes.

