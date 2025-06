Comment et où consulter la fiche énergie officielle de votre smartphone et de votre tablette ?

Votre smartphone cache des secrets : son score énergétique officiel, ses tests de résistance aux chutes, sa durabilité… Toutes ces informations sont accessibles gratuitement sur une base de données européenne. Voici comment les consulter et les comprendre.

Depuis le 20 juin 2025, tous les nouveaux smartphones et tablettes vendus en Europe affichent une étiquette énergie indiquant leur efficacité énergétique, mais aussi leur durabilité.

Mais comment consulter cette précieuse information pour votre téléphone ? Découvrez toutes les méthodes pour obtenir le score énergie de votre smartphone ou de votre tablette, et comprendre ce qu’il révèle vraiment.

La base de données EPREL : votre porte d’entrée vers les informations énergétiques

Pour consulter le score énergétique de votre smartphone, la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labelling) centralise l’ensemble des caractéristiques techniques des produits mis en vente sur le marché et facilite leur contrôle et leur surveillance.

Le site EPREL recense tous les smartphones et tablettes commercialisés en Europe avec leurs scores énergétiques officiels.

Grâce à ce registre hébergé par la Commission européenne, vous pouvez consulter les informations techniques des produits visés et en vérifier la performance par le biais de la classe d’efficacité énergétique.

Étape 1 : Trouver votre numéro de modèle technique

Attention importante : Sur EPREL, les smartphones ne sont pas référencés par leur nom commercial habituel, mais par leur numéro de modèle technique. Par exemple, le Samsung Galaxy S25 Edge apparaît sous la référence « SM-S937B/DS« .

Pour Samsung :

Les numéros de modèle Samsung commencent par « SM- » ou « GT- » suivis d’une combinaison de lettres et chiffres. Le premier chiffre qui suit correspond à la gamme : plus le chiffre est élevé, plus votre téléphone est de haute gamme. Le deuxième chiffre indique la génération du smartphone.

Comment trouver votre numéro de modèle Samsung :

Via les paramètres : allez dans Paramètres > À propos du téléphone. Les détails concernant votre numéro de téléphone, l’IMEI, le numéro de modèle et le numéro de série s’affichent à l’écran. Sur l’appareil : le numéro de modèle peut être indiqué sur l’étiquette, au dos de votre smartphone, sous la marque CE. Sur la boîte : cherchez l’autocollant avec une série de codes-barres sur la boîte. Le modèle smartphone est indiqué sur cet autocollant, à la suite de la marque de l’appareil. Sur le web

Pour les autres marques :

La méthode la plus universelle reste de consulter les paramètres de votre téléphone :

Android : Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur l’appareil

Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur l’appareil iPhone : Réglages > Général > Informations

Étape 2 : Rechercher sur EPREL

Une fois votre numéro de modèle technique en main, rendez-vous sur https://eprel.ec.europa.eu et utilisez la fonction de recherche. Tapez votre numéro de modèle exact (par exemple « SM-S937B/DS ») pour accéder à la fiche énergétique complète de votre smartphone.

Que trouve-t-on sur EPREL ?

La fiche EPREL de votre smartphone révèle une mine d’informations, et nous avons même un article qui vous donne les clés pour bien comprendre ça.

Classe énergétique (A à G)

Le fameux score sur l’échelle européenne, calculé selon le protocole développé avec SmartViser. Dans notre exemple du Galaxy S25 Edge, la note A indique une excellente efficacité énergétique.

Autonomie par cycle

40h 05min pour notre exemple – c’est le temps que le téléphone peut fonctionner avec une charge complète selon le protocole de test standardisé qui simule 4 heures d’activité quotidienne. On vous donne tous les détails sur ce score, sur la façon dont ce score est obtenu dans ce dossier.

Capacité de batterie

3 786 mAh – mais attention, c’est l’énergie totale (voltage × capacité) qui compte vraiment pour le calcul du score énergétique.

Informations de durabilité

Résistance aux chutes : Classe A (270 chutes sans défaut)

Classe A (270 chutes sans défaut) Protection contre l’eau : IP68 (immersion jusqu’à 1,5m)

IP68 (immersion jusqu’à 1,5m) Résistance aux rayures : Niveau 5 sur l’échelle Mohs

Niveau 5 sur l’échelle Mohs Batterie remplaçable : Oui/Non

Réparabilité

Classe de réparabilité : C (sur une échelle A-E)

C (sur une échelle A-E) Indice de réparabilité : 3,16

3,16 Disponibilité des pièces : 7 ans garantis

7 ans garantis Mises à jour de sécurité : 7 ans garantis

Télécharger l’étiquette énergétique et la fiche produit

Sur EPREL, vous pouvez non seulement consulter les informations de votre smartphone, mais aussi télécharger directement l’étiquette énergétique officielle au format PDF. Cette étiquette est identique à celle que vous trouvez sur l’emballage de votre téléphone.

Le « Product Information Sheet »

En plus de l’étiquette, EPREL propose un document technique complet appelé « Product Information Sheet » (Fiche d’Information Produit). Ce document reprend de manière détaillée toutes les données spécifiques de votre smartphone :

Spécifications techniques complètes

Détails des tests de résistance

Informations précises sur la réparabilité

Données de conformité réglementaire

Paramètres détaillés du protocole de test

C’est exactement ce document que vous obtenez en scannant le QR code présent sur l’étiquette énergétique de votre smartphone avec votre téléphone.

Méthode alternative : le QR Code

Le QR code présent en haut de l’étiquette donne accès à la base de données européenne EPREL dans laquelle vous trouverez notamment des informations complémentaires sur les produits porteurs de l’étiquette énergie.

Si vous avez l’étiquette énergétique physique de votre smartphone (sur la boîte par exemple), en scannant ce code avec votre smartphone, vous accédez directement à la « Product Information Sheet » de votre appareil – le même document technique complet disponible en téléchargement sur EPREL.

Comprendre le calcul du score

Selon les informations de SmartViser, l’entreprise bretonne qui a développé le protocole européen, le score énergétique se calcule en divisant l’autonomie obtenue lors du test standardisé par l’énergie contenue dans la batterie.

Formule simplifiée : Score = Autonomie du test (en heures) ÷ Énergie batterie (voltage × capacité)

Ce calcul permet de comparer équitablement des smartphones aux batteries très différentes en se concentrant sur l’efficacité énergétique plutôt que sur la seule capacité de batterie.

Vous comprendre mieux comment est mesurée l’autonomie des smartphones en lisant ce dossier.

Disponibilité progressive des données

Il est important de noter que EPREL ne référence actuellement que les smartphones et les tablettes qui ont effectivement été testés selon le protocole européen.

En théorie, tous les smartphones vente depuis le 20 juin 2025 doivent obligatoirement être testés et disponibles sur cette base de données avant leur commercialisation.

Cependant, en pratique, il faudra attendre plusieurs mois pour que le site soit complètement à jour.

Les constructeurs ont besoin de temps pour tester l’ensemble de leurs gammes selon le nouveau protocole, et les autorités européennes doivent valider et intégrer ces données dans la base EPREL. Si vous ne trouvez pas votre smartphone récent sur le site, il est probable qu’il apparaisse dans les semaines ou mois suivants.