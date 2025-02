Pourquoi vous pouvez (et devriez) arrêter de charger votre smartphone lorsqu’il atteint 80 %

80 %, 90 % ou 100 % ? La science répond enfin à cette question qui divise les utilisateurs de smartphones.

Le rituel est presque universel : brancher son smartphone avant de dormir pour le retrouver chargé à 100 % le lendemain.

Pourtant, cette habitude apparemment anodine pourrait bien réduire significativement la durée de vie de votre smartphone. Les fabricants eux-mêmes commencent à intégrer des fonctionnalités pour nous en dissuader.

Qu’est-ce qu’une bonne charge ?

Contrairement aux idées reçues, maintenir son téléphone constamment chargé à 100 % n’est pas l’idéal. D’après une étude du Centre des moteurs électrochimiques de Penn State, cette pratique peut accélérer le vieillissement de la batterie de 10 à 15 %.

La raison ? Une tension élevée constante qui provoque un vieillissement chimique prématuré. C’est un peu comme verser de l’eau sur une éponge déjà saturée : à force, elle se dégrade.

Les constructeurs l’ont bien compris. Samsung et Google ont intégré des fonctionnalités intelligentes dans leurs derniers smartphones.

Pour aller plus loin

Charge bloquée à 80%, Android 15 veut allonger la durée de vie de la batterie des Google Pixel

La charge adaptative, disponible sur les Pixel et les Galaxy, permet au téléphone d’apprendre de vos habitudes et de n’atteindre les 100 % que lorsque c’est vraiment nécessaire. Samsung va même plus loin en proposant un mode « Maximum » qui empêche la charge de dépasser les 80 %, tout comme l’iPhone désormais.

Dans iOS 18

Quelles sont les bonnes pratiques ?

La plupart des batteries lithium-ion fonctionne comme un danseur : elle a besoin d’équilibre et de modération.

Les experts recommandent de maintenir le niveau de charge entre 20 % et 80 %. Cette plage optimale permet aux électrons de travailler sans stress excessif, ce qui préserve ainsi les composants chimiques tout en garantissant une autonomie confortable pour un usage quotidien.

Les nouveaux smartphones permettent de paramétrer des alertes personnalisées. Sur les Galaxy par exemple, vous pouvez créer une routine qui vous prévient lorsque la charge atteint 80 %. Une fonctionnalité particulièrement utile pour ceux qui souhaitent optimiser la longévité de leur batterie sans y penser constamment.

La température joue un rôle essentiel dans la santé de votre batterie. Plus dangereux encore que la surcharge, les températures extrêmes peuvent causer des dommages irréversibles. Votre smartphone doit idéalement rester à température ambiante.

Méfiez-vous également des chargeurs « rapides » : bien que pratiques, ils génèrent une chaleur excessive qui peut dégrader votre batterie au fil du temps.

Pour maximiser la durée de vie de votre batterie, privilégiez donc une charge lente et régulière plutôt que des cycles extrêmes. Évitez de laisser la batterie tomber à 0 %, tout comme il n’est pas nécessaire de la charger systématiquement à 100 %.

Pour aller plus loin

Notre sélection des meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone

Si vous remarquez que l’état de santé de votre batterie descend en dessous de 80 % (vérifiable dans les paramètres), il est peut-être temps d’envisager un remplacement.

Un dernier conseil ? Ne stressez pas trop. Les batteries modernes sont de plus en plus robustes et intelligentes. Bien souvent, l’écran risque de se casser avant que la batterie nous lâche réellement.

Surveillez les cycles de charge

D’ailleurs, ce qui est intéressant à surveiller, ce sont les cycles de charge.

Un cycle de charge complet correspond à l’utilisation de 100 % de la capacité de votre batterie, que ce soit en une seule fois (de 0 % à 100 %) ou en plusieurs charges partielles (par exemple, deux charges de 50 %).

Les batteries modernes des smartphones sont généralement conçues pour supporter entre 500 et 800 cycles, au minimum, tout en maintenant plus de 80 % de leur capacité initiale, ce qui signifie qu’une personne rechargeant son téléphone quotidiennement pourrait conserver une batterie performante pendant environ deux ans avant de noter une dégradation.

Apple, depuis les iPhone 15, promet 80 % de capacité maximale jusqu’à 1000 cycles, soit deux fois plus que les iPhone de précédentes générations.



Pour aller plus loin

Comment les cycles de charge altèrent la batterie de votre iPhone 15 : voici ce que montre notre mini étude

Une information que vous pouvez vérifier sur la plupart des smartphones très récents, dont les iPhone, mais aussi les Samsung Galaxy depuis One UI 7.

Et la charge sans fil ?

On est d’accord, la charge sans fil (ou charge à induction) offre du confort : plus besoin de chercher son câble dans le noir ou de brancher maladroitement son téléphone.

Cependant, ce confort a un coût pour votre batterie. Lors de la charge sans fil, l’énergie est transférée par induction électromagnétique entre le chargeur et votre smartphone, un processus qui génère naturellement plus de chaleur qu’une charge filaire classique. Or, nous l’avons vu, la chaleur est l’ennemi numéro un de votre batterie.

La charge sans fil présente également un rendement énergétique plus faible que la charge filaire, avec une perte d’énergie pouvant aller jusqu’à 30 % sous forme de chaleur.

Ce phénomène est amplifié si le smartphone n’est pas parfaitement aligné avec la bobine du chargeur. Pour minimiser ces effets négatifs, il est conseillé de retirer la coque de protection si elle est épaisse et de s’assurer que le téléphone est bien centré sur le chargeur. Essayez de prendre une coque équipée des bandes magnétiques, type MagSafe ou Qi2.

Idéalement, privilégiez la charge filaire pour les longues sessions de charge nocturnes, et réservez la charge sans fil aux appoints rapides en journée, lorsque la praticité prime sur l’efficacité.