Charge bloquée à 80%, Android 15 veut allonger la durée de vie de la batterie des Google Pixel

Les Pixel de Google vont pouvoir limiter leur charge à 80 %. Une fonction qui devrait améliorer la longévité de leurs batteries.

Android 15 QPR1 Beta 1 proposait déjà cette fonction, mais elle était inopérante ou mal implémentée. Avec la bêta 2 d’Android 15 QPR1, on peut enfin profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Apparaît désormais dans le menu Batterie des paramètres généraux un sous-menu nommé Optimisation de charge.

On a déjà la charge adaptative, très similaire à ce qu’Apple propose déjà sur ses iPhone, à savoir une prise d’énergie intelligente qui va arrêter la charge à 80% de la capacité maximale de la batterie, puis grimper doucement à 100% en fonction des habitudes d’utilisation.

Elle est rejointe par une option permettant de figer la charge à 80% en permanence.

Pourquoi limiter la charge de son smartphone ?

À quoi bon ? Et bien c’est l’option idéale pour prolonger la durée de vie de la batterie. En effet, lorsque l’on charge une batterie au lithium-ion à 100%, elle est stressée, soumise à une importante contrainte qui peut entraîner une dégradation accélérée de ses composants.

En limitant à 80% sa charge maximale, on calme donc le jeu, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour la batterie.

Et puisque le récent Pixel 9 Pro XL nous a démontré qu’il était plus autonome que ses prédécesseurs, on peut limiter sa charge maximale, sans crainte de tomber en panne.

L’option de charge à 80% sera déployée avec Android 15. Cette nouvelle version est censée arriver d’ici fin octobre. Les Pixel de Google seront les premiers à en profiter.