Pourquoi le mode sombre sur smartphone ne sert à rien pour améliorer l’autonomie

Mode sombre activé pour l’autonomie ? Mauvaise nouvelle : ça ne marche pas comme prévu.

Le mode sombre, c’est devenu un incontournables de nos smartphones et ordinateurs. La réalité, c’est qu’il est encore très minoritaire (20 % à en croire les audiences sur Frandroid, quelque soit les appareils).

On l’active souvent en pensant garder notre batterie en vie plus longtemps. Mais surprise : des études récentes montrent que ce n’est pas aussi simple qu’on le croit.

Pourquoi le mode sombre ne sauve pas toujours votre autonomie

Commençons par une idée reçue : le mode sombre économiserait forcément de l’énergie. En vrai, pas tout à fait.

Une étude de la BBC en février 2025 a révélé une donnée étonnante : 80 % des utilisateurs qui passent en mode sombre augmentent la luminosité de leur écran. Pourquoi ? Parce que, souvent, le fond noir et le texte clair, ça peut être dur à lire si l’écran est trop sombre. Résultat : on pousse le curseur de luminosité, et là, adieu les économies d’énergie. En fait, cette habitude peut même vider la batterie plus vite qu’un mode clair bien réglé.

Côté technique, tout dépend de l’écran de votre appareil. Sur les écrans Oled ou Oled, où chaque pixel s’allume individuellement, afficher du noir consomme moins d’énergie, car les pixels noirs sont carrément éteints. Mais sur les écrans LCD (les plus courants sur les ordis et certains smartphones), il y a un rétroéclairage constant. Que l’écran soit clair ou sombre, la consommation reste la même. Donc, si vous avez un LCD, le mode sombre, c’est surtout une question de style, pas d’autonomie.

Et puis, il y a les chiffres. Une étude de l’Université Purdue en 2021 a creusé la question : à 100 % de luminosité, passer du mode clair au mode sombre économise entre 39 et 47 % de batterie sur un écran Oled. Pas mal, non ? Mais à des niveaux plus réalistes, comme 30 à 50 % de luminosité (ce qu’on utilise souvent), l’économie tombe à 3-9 %. Autant dire que c’est vraiment peu.

Mais soyons honnêtes : la plupart d’entre nous utilisent la luminosité automatique, qui s’adapte à la lumière ambiante. Dans ces conditions, le gain est minime, en moyenne 5 %. Et si vous avez un écran LCD, c’est carrément zéro impact. La vraie clé pour économiser de l’énergie, c’est de baisser la luminosité, point barre, peu importe le mode.

Et au-delà de la batterie, il y a un côté confort. Le mode sombre réduit la lumière bleue, cette fameuse lumière qui nous tient éveillés la nuit en perturbant notre sommeil. Ça, c’est un vrai bonus, surtout si vous scrollez TikTok à 23h. Mais pour l’autonomie ou l’écologie, tout dépend de votre écran et de vos habitudes.

Et alors, on fait quoi ?

Si vous avez un smartphone avec un écran Oled et que vous aimez le pousser à fond en luminosité, alors oui, ça peut faire une différence. Mais pour la plupart d’entre nous, l’impact est petit.

La meilleure astuce pour économiser votre batterie reste simple : baissez la luminosité, fermez les applis inutiles et passez en Wi-Fi quand vous le pouvez. Le mode sombre peut être intéressant pour vos yeux ou pour le look de votre smartphone, mais ne comptez pas trop dessus pour révolutionner votre autonomie.