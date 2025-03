Pourquoi l’iPhone 16e se vend mieux que l’iPhone SE au lancement, même à un prix plus élevé

Malgré un prix 250 euros supérieur, l’iPhone 16e se vendrait plus que le précédent iPhone SE sur ses premiers jours d’existence. Une tendance qui peut s’expliquer de plusieurs manières.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Alors que de nombreuses rumeurs évoquaient l’année dernière une troisième version de l’iPhone SE, après les modèles de 2020 et 2022, Apple a dévoilé début 2025 un iPhone 16e.

Ce nouveau modèle tranche clairement avec les précédents smartphones milieu de gamme de la marque, aussi bien au niveau de sa fiche technique que de son prix.

L’iPhone 16e a été vivement critiqué pour son positionnement tarifaire : 719 euros, contre 559 euros pour le dernier iPhone SE en 2022. Et pourtant, il semblerait que la proposition séduise le public.

Des ventes 60% à l’iPhone SE au lancement

Selon le cabinet d’analystes IDC (via Bloomberg), l’iPhone 16e engendre des ventes 60% supérieures à l’iPhone SE de 2022 sur ses trois premiers jours d’existence.

Rappelons que l’iPhone SE n’a pas non plus été un carton commercial pour Apple, qui en a vendu 2 fois moins cette année-là que l’iPhone 11, dont les chiffres de vente sont estimés autour des 64 millions en 2022.

Contrairement à Samsung, ce sont bien les modèles les plus haut de gamme qui génèrent le plus d’intérêt auprès des utilisateurs chez Apple, notamment le Pro Max.

Chez Apple, le Premium reste roi

Plusieurs raisons pourraient expliquer cet engouement commercial pour l’iPhone 16e par rapport à l’iPhone SE. Ses similarités avec un iPhone de base, pour un prix de 250 euros inférieur, peut s’avérer séduisante. C’est donc un prix d’appel encore intéressant pour rejoindre l’écosystème Apple.

On reste sur une fiche technique qui emprunte à la gamme mère, à savoir un écran plus grand de 6,1 pouces (et bord à bord), la même puce A18 Bionic, 8 Go de RAM et un capteur principal de 48 Megapixels. Surtout, il est compatible avec Apple Intelligence et semble donc paré pour l’avenir.

Dans ce contexte, l’iPhone 16e peut être donc le choix logique pour le grand public face à un iPhone 16 qui n’a peut peiner à justifier son prix.

Reste à savoir si les ventes suivront dans la durée, Apple restant toujours très discret sur ses performances. Mais il semblerait que le pari de la marque soit pour le moment gagnant.

