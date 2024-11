Ce TV 4K QLED et 144 Hz de 65 pouces est à moins de 600 € pour la Black Friday Week

Le TV QLED Hisense 65E79KQ Pro est un modèle idéal pour les films, mais aussi pour le gaming, et propose avant tout un excellent rapport qualité/prix. Pendant la Black Friday Week, on peut le trouver à 599 euros au lieu de 699 euros chez Rue du commerce.

Hisense a lancé l’an dernier sa série de téléviseurs de milieu de gamme E79KQ Pro, dont les modèles embarquent une dalle QLED supportant de nombreuses technologies HDR. Il s’agit avant tout de TV très polyvalents, qui conviennent autant aux amateurs de films et de séries qu’aux gamers. Actuellement, c’est le modèle de 65 pouces qui retient particulièrement notre attention puisqu’il bénéficie d’une réduction de 100 euros pendant cette Black Friday Week.

Les points forts du TV Hisense 65E79KQ Pro

Une dalle 4K QLED de 65 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120fps

Lancé à 699 euros, le TV Hisense 65E79KQ Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros chez Rue du commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV Hisense 65E7KQ Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design classique, un écran qui flatte la rétine

Le TV Hisense 65E79KQ Pro est un modèle à l’apparence plutôt sobre, voire passe-partout, avec son cadre métallique et ses deux pieds en plastique qui font tout de même un peu cheap. Prévoyez d’ailleurs un meuble relativement large pour accueillir ce modèle de 65 pouces puisque les pieds sont écartés de 1 m. Justement, on s’attardera bien plus sur cette grande dalle 4K QLED, qui offre des couleurs flatteuses et des contrastes vraiment satisfaisants, et qui parvient à limiter les effets de blooming.

L’écran est par ailleurs compatible avec les formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision ; pour ce dernier, un mode Filmmaker est même disponible et permet de profiter d’un rendu « cinéma ». Concernant les espaces colorimétriques, nous avons relevé lors de notre test une couverture de 94,26 % pour le spectre DCI-P3, ce qui est assez honorable. Côté audio, le TV est compatible Dolby Atmos, mais la spatialisation du son n’est pas vraiment maîtrisée.

Les gamers seront comblés

Le TV Hisense 65E79KQ Pro intègre par ailleurs deux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120Hz, ce qui devrait ravir les joueurs sur console next-gen en quête de parties bien fluides. Ajoutons à cela la compatibilité avec les technologies VRR et ALLM, qui permettent d’éviter les déchirures d’écran et de réduire le temps de retard à l’affichage. Le standard AMD FreeSync Premium est aussi de la partie, garantissant une parfaite compatibilité avec les consoles. Mais ce n’est pas tout : les possesseurs d’un PC gamer avec une carte graphique adaptée pourront aussi jouer en 144 Hz. Mention spéciale également pour le mode Filmmaker que l’on peut activer pour les jeux.

Enfin, côté interface, c’est Vidaa qui est en place, le système maison de Hisense. On y retrouve évidemment la plupart des applications de streaming phares. La navigation dans les menus est quant à elle très fluide et rapide ; ce système est même l’un des plus prompts du marché.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV Hisense 65E7KQ Pro.

