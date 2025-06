L’abonnement Molotov Extra est gratuit pendant un mois, voici comment faire

Si vous souhaitez pouvoir regarder plus de 100 chaĂ®nes de TV françaises en direct ou en replay et enregistrer divers contenus Ă votre guise, alors l’abonnement Extra proposĂ© par Molotov TV pourrait tout Ă fait vous convenir. Et actuellement, il est gratuit pendant un mois.

Sur le marchĂ© des plateformes de streaming, un site français sort un peu du lot : il s’agit de Molotov TV, un service nĂ© en 2016 qui permet d’accĂ©der Ă de très nombreuses chaĂ®nes de TV françaises, dont celles de la TNT, et ce, sur son smartphone, son TV ou encore sa tablette. La plateforme propose plusieurs abonnements, dont l’Extra, riche en avantages, et surtout gratuit pendant un mois.

Les avantages de Molotov Extra

Plus de 100 chaînes de télévision accessibles

L’enregistrement, le replay et le contrĂ´le en direct

Le visionnage sur quatre écrans en simultané

Habituellement, l’abonnement Molotov Extra est proposĂ© Ă 0,99 euro le premier mois, avant de passer Ă 6,99 euros par mois. Mais grâce au code promo F662V6, le premier mois est totalement gratuit. Attention, l’offre ne s’adresse qu’Ă celles et ceux qui n’ont jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© d’offre promotionnelle sur la plateforme.

Pour en bĂ©nĂ©ficier, il vous suffit de crĂ©er votre nouveau compte et de saisir le code promo. N’oubliez pas d’enlever vos coordonnĂ©es bancaires si vous ne voulez pas que l’abonnement se renouvelle après ce mois gratuit.

Molotov, le grand concurrent des box TV

Molotov TV ne concurrence pas Netflix, Disney ou encore Prime Video, mais les offres TV de SFR, Bouygues, Free et compagnie. La plateforme tricolore dispose en effet d’un large catalogue de chaĂ®nes de TV françaises. L’abonnement Extra en met plus de 100 Ă disposition de ses utilisateurs, et en Full HD. Les chaĂ®nes de la TNT sont Ă©videmment comprises, ainsi que des chaĂ®nes thĂ©matiques comme L’Équipe, Brut ou encore Comedy Central.

Le tout est accessible sur plusieurs appareils : ordinateurs, tablettes (Android et iOS), smartphones (Android et iOS aussi), TV bien sĂ»r, ou encore via un Chromecast ou un Fire TV Stick par exemple. Vous pourrez mĂŞme tĂ©lĂ©charger l’application sur le PlayStation Store pour regarder vos contenus grâce Ă votre PS4 ou votre PS5.

Des Ă©missions en direct ou en replay

Molotov Extra a bien d’autres avantages, comme la possibilitĂ© de regarder chaque chaĂ®ne en direct, en replay ou Ă la demande. Et si vous n’avez pas le temps pour les regarder, vous pourrez toujours enregistrer les contenus qui vous intĂ©ressent dans un cloud. La plateforme permet Ă©galement de contrĂ´ler le direct, et donc de revenir en arrière Ă tout moment ; pratique pour les amateurs de foot qui aimeraient revoir un but, par exemple.

Par ailleurs, il est possible de regarder les contenus de Molotov sur quatre Ă©crans en simultanĂ© avec cet abonnement Extra. Et pour couronner le tout, le service est accessible en France et dans les DOM, mais aussi dans les pays de l’Union europĂ©enne, en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Pour cela, vous devrez justifier de coordonnĂ©es bancaires françaises.

