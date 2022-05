TV en direct : comment regarder la TV en live depuis son PC et son smartphone ?

Vous êtes bloqué dans les transports, votre Box TV est en panne ou vous n'avez que votre ordinateur sous la main pour regarder votre programme en direct favori ? Pas de panique, voici une sélection d'applications et de méthodes pour y parvenir, gratuitement ou non.

Cela fait maintenant quelques années qu’il n’est plus du domaine de la science-fiction de pouvoir regarder son programme favori en direct depuis un autre appareil que la TV du salon. Même si les services de SVOD comme Netflix, Prime Vidéo ou Disney Plus ont pris une part largement plus importante de l’attention, beaucoup sont encore attachés à la télévision ne serait-ce que pour regarder les infos en direct ou pour regarder le film du dimanche soir entre quelques pubs.

Il existe aujourd’hui beaucoup de moyens, gratuits ou payants, d’avoir accès à la TV en direct depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur et nous avons regroupé ici les meilleures applications, plateforme et sites pour y parvenir.

Molotov : la solution « gratuite »

Molotov est sans doute la plateforme la plus populaire pour avoir accès à la TV en direct et en HD depuis n’importe quel appareil connecté. Elle a aussi l’avantage de proposer, dans ses versions payantes, les mêmes fonctionnalités que la plupart des Box TV comme la diffusion en différé (remonter le temps jusqu’au début du programme) et les catalogues de replay.

Molotov est disponible sur de très nombreuses plateformes : Android, Android TV, iOS, Apple OS, Apple TV, WebOS, Tizen OS, FireTV, Xbox et même en VR sur les casques Oculus Quest et Quest 2. Vous pouvez aussi y avoir accès depuis n’importe quel navigateur sur PC, Mac et Linux directement via la plateforme Web ou en téléchargeant l’application.

Le service dispose de plusieurs offres dont une gratuite (Molotov basic) donnant accès à 31 chaînes dont la majorité étant des chaînes de la TNT.

Notez cependant que TF1, M6 et les autres chaînes du groupe (TMC / TFX / LCI / TF1 Séries Films / W9 / 6ter / Gulli) ne sont pas accessibles depuis cette offre.

Les autres offres sont payantes :

Molotov Plus (3,99 euros par mois ou 39,99 euros annuels avec engagement d’un an)

Molotov Extended (9,99 euros par mois sans engagement)

Ces dernières proposent entre 70 et 107 chaînes en qualité Full HD et jusqu’à 4 écrans en simultanés, l’enregistrement dans le cloud de ses programmes, le tout où que vous soyez en Europe.

Molotov Télécharger Molotov gratuitement APK

myCanal : la solution premium

L’alternative à Molotov, c’est chez Canal + avec la plateforme myCANAL. La plateforme est disponible sur de nombreuses TV connectées et sur certaines box opérateurs.

Avec plus de 300 chaînes pensées pour tous les publics et regroupant toutes les thématiques, l’offre Canal+ est sans doute la plus intéressante pour tous les amateurs de zapping. Cependant, elle est aussi très intéressante pour les amateurs de cinéma et de séries tant son offre en ce sens est florissante via ses bouquets VOD Cinéma, jeunesse découverte et sport. En outre, les utilisateurs bénéficient dans tous les cas des 27 chaînes nationales de la TNT. Les clients des fournisseurs d’accès à internet bénéficient en plus du bouquet Canal TV+. Naturellement, seuls les abonnés Canal+ bénéficient des chaînes Canal+.

Canal+ a repensé son offre pour être visionnable depuis n’importe où et sur plusieurs écrans : TV connectée, Box internet, smartphone, tablette, etc. Tout ceci via l’application MyCanal disponible sur Android et iOS. Vous pouvez même profiter de tout ce contenu depuis votre ordinateur en streaming simplement en vous identifiant depuis le site de Canal+.

myCANAL Télécharger myCANAL gratuitement APK

Les bouquets des fournisseurs d’accès à internet

Après Molotov, Salto et myCANAL, la deuxième solution la plus pratique est celle proposée par la plupart des fournisseurs d’accès à internet dans leur offre triple play :

TV d'Orange Télécharger TV d'Orange gratuitement APK

SFR TV Télécharger SFR TV gratuitement APK

OQEE by Free Télécharger OQEE by Free gratuitement APK

Chacune de ces applications donne accès aux chaînes de la TNT et à une partie du bouquet du FAI en direct, parfois en restart et parfois en replay, depuis le domicile ainsi qu’en mobilité. Ces applications permettent aussi de programmer des enregistrements à partir du guide des programmes.

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL pour regarder la TV depuis n’importe où ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché et avoir accès à la TV depuis son smartphone ou son ordinateur, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment !

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Sans engagement 23€ Découvrir Fibre Bbox ultym Fibre Bbox ultym Fibre 1 semaine Débit jusqu'à 2 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Nouveau Wifi 6E 29,99€ 49,99€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Box 7 500 Mb/s SFR Fibre Box 7 500 Mb/s 2 semaines Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations Pendant 24 mois 20€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

Les applications dédiées des chaînes

La quasi-totalité des chaînes ou des groupes de télévision propose une application dédiée. Par ordre d’apparition des groupes dans la numérotation des chaînes de la TNT :

Les chaînes d’information en continu proposent chacune une application mobile dédiée :

Toutes ces applications permettent de regarder les chaînes en direct, parfois avec la possibilité de remonter dans le temps (fonction restart), et souvent avec l’accès au replay. Elles présentent un inconvénient majeur : il faut installer une dizaine d’applications pour accéder au bouquet de la TNT et il n’y a pas de guide des programmes unifié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.