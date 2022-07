Vous pouvez regarder la télévision sur PS4 et PS5 via Molotov

Molotov annonce le déploiement de son service sur les PlayStation 4 (PS4) et PlayStation 5 (PS5). Vous pourrez télécharger l'application depuis le PlayStation Store.

Pour celles et ceux qui veulent regarder la télévision en direct depuis un PC ou un smartphone, le service Molotov est l’un des plus connus. Pour toucher un plus large public, la plateforme cherche de nouvelles pistes de déploiement et, dans cette optique, elle déboule sur les consoles de Sony, les PlayStation 4 et PlayStation 5.

Les équipes de Molotov ont en effet envoyé un communiqué aux rédactions pour annoncer la nouvelle aux utilisateurs et utilisatrices de PS4 ou PS5.

L’accès à Molotov sur les PS4/PS5 (anciens et nouveaux modèles) se fait directement en téléchargeant l’application via le PlayStation Store, ou depuis le rail dédié Molotov dans le menu TV & Vidéo.

Ce nouveau déploiement vise en particulier les personnes qui se sentaient à l’étroit sur les dalles relativement petites de leurs smartphones, PC ou tablettes. « Le lancement de Molotov sur PlayStation vient enrichir l’expérience utilisateur, toujours plus désireux d’explorer du contenu sur grand écran », lit-on dans le communiqué. En d’autres termes, il s’agit d’une nouvelle manière de profiter de la télévision en direct sur votre TV. Au lieu d’avoir recours à une box TV, par exemple, vous pouvez passer par votre PS4 ou PS5.

Les quelques soucis récents de Molotov

Rappelons cependant que le service de streaming live a connu quelques déboires récemment à cause de la pression mise par les groupes M6 et TF1. Ainsi, il faut payer pour regarder M6, W9 ou 6Ter sur Molotov. Idem pour les chaînes TF1, TMC ou LCI.

Sur une note plus positive, la plateforme a aussi facilité l’accès aux contenus puisqu’il n’y a plus forcément besoin de télécharger l’application Molotov. On peut directement regarder la télévision depuis le site officiel du service, via un navigateur.

