Plus besoin de télécharger l’application Molotov pour profiter de ses programmes

Molotov annonce l'ajout d'une option sur son site : on peut désormais s'épargner l'installation de l'application pour commencer à regarder la tv en streaming. Une simple connexion sur navigateur suffit.

Malgré ses récents déboires judiciaires avec les groupes TF1 et M6, qui l’ont obligé à intégrer une grande partie de leur programme à ses offres payantes, Molotov continue son développement. Dernière nouveauté en date : le service de streaming n’est plus seulement une application, il est désormais accessible depuis un navigateur internet.

Comment y accéder

Pour accéder à cette nouvelle option, rien de plus simple, ouvrez votre navigateur favori, cherchez le site de Molotov, et là, une nouvelle option apparaît en plus du téléchargement de l’application.

Il vous suffit ensuite de vous connecter à votre compte pour retrouver toutes les fonctionnalités habituelles du service. Seul le téléchargement pour regarder hors connexion nécessite l’application, comme c’est souvent le cas avec les plateformes de SVoD.

Uniquement sur PC

Précisons d’entrée de jeu, la solution ne fonctionne que sur PC. Sur smartphone, la nouvelle option apparue sur leur site « ouvrir dans le navigateur » mène à la page du Play Store de Molotov.

Ajoutons que si vous avez l’habitude de consulter des vidéos sur une moitié de votre écran, le site ne prend pas en charge cette option. Dès que vous réduisez un peu trop la fenêtre, vous apprendrez que « la résolution de votre écran n’est pas suffisante sur cet appareil ». Une formulation pas forcément adaptée, puisque ce n’est pas tant l’écran qui pose souci que la « responsivité » du site.

Alors à quoi sert concrètement cette option ? Elle pourra peut-être se montrer utile sur des appareils incapables d’installer l’app, car trop vieux ou non compatible avec les stores traditionnels, mais qui possèderait tout de même un navigateur intégré. Elle permet aussi d’offrir une nouvelle porte d’entrée plus simple à utiliser pour des utilisateurs pas forcément très à l’aise avec l’installation d’applications.

