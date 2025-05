PS Plus en mai 2025 : le meilleur jeu indépendant de 2024 est gratuit ce mois-ci

Attention, accros du poker virtuel : Balatro rejoint le PS Plus ce mois-ci, prévoyez des nuits courtes. Le reste du menu ? Des dinosaures en Unreal Engine 5 et du Warhammer old-school. À vos manettes !

Les abonnés PlayStation Plus ont droit à un trio de choc pour mai. À partir du 6 mai, ils pourront ajouter à leur bibliothèque Balatro, Ark Survival Ascended et Warhammer 40,000 Boltgun. Entre addictivité, survie préhistorique et FPS rétro, il y en a pour tous les styles. Et pour ceux qui traînent, c’est le moment de récupérer les jeux d’avril avant le 5 mai.

Si Balatro a fait parler de lui depuis sa sortie, c’est pour une bonne raison : ce mélange de poker et de roguelike transforme les combinaisons de cartes en défis infernaux. De son côté, Ark: Survival Ascended propose une version relookée du jeu de survie culte, avec un moteur graphique amélioré. Enfin, Warhammer 40,000: Boltgun mise sur l’action rapide et un style visuel volontairement vintage.

Un cocktail varié pour tous les goûts

Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming Le film Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming sur Disney+. Alien : Romulus sera dispo dès le 16 mai. Ces films arrivent sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma !

Commençons par Balatro. Imaginez un poker où chaque main réussie débloque des pouvoirs absurdes, où les parties s’enchaînent sans voir le temps passer. Disponible sur PS4 et PS5, et depuis peu sur mobile, ce petit jeu indépendant est une bombe d’addictivité pure. Les critiques l’ont encensé, les joueurs y ont perdu des heures… À tel point qu’il figure parmi les meilleurs jeux de 2024, et il a remporté le trophé « Best Début Indie Game » lors des Games Awards 2024.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Place ensuite à Ark Survival Ascended sur PS5. Ce remake intégral du jeu de survie Ark Survival Evolved exploite le moteur graphique Unreal Engine 5 pour offrir des dinosaures plus réalistes, un système physique retravaillé et des correctifs ergonomiques. Le titre inclut tous les DLC et permet des parties en ligne jusqu’à 70 joueurs, ou en écran splitté à deux.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Enfin, Warhammer 40,000 Boltgun mise sur la nostalgie des FPS des années 90. Ici, pas de fioritures : des armes surpuissantes, des hordes d’ennemis à pulvériser et des décors gargantuesques. Le jeu, disponible sur PS4 et PS5, plonge les joueurs dans l’univers Warhammer 40K avec des Space Marines, du chaos et des démons à pourfendre sans complexe.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Cerise sur le menu : ces jeux resteront téléchargeables jusqu’au 2 juin. Avant le 5 mai, il est encore temps de récupérer RoboCop Rogue City et Digimon Story Cyber Sleuth Hacker’s Memory.