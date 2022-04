La fête est finie pour le PC

Après deux années records, le premier trimestre 2022 marque un ralentissement des ventes de PC. Mais est-ce pour autant le début d'un repli ? Pas forcément.

Force est de constater que s’il y a un marché qui profite de la crise Covid-19, c’est bien celui du PC. Canalys, IDC et Gartner, les trois cabinets d’études les plus connus, ont livré leurs chiffres étonnants en 2021, il s’est vendu beaucoup d’ordinateurs avec le retour d’une croissance importante sur ce marché. Ajoutons à cela d’importants changements, avec l’arrivée de Windows 11, la popularité de Chrome OS ainsi que les nouveaux Mac M1.

Éviter la gueule de bois en 2022

Après la fête, la gueule de bois ? Les ventes mondiales de PC ont diminué de 5,1 % au premier trimestre 2022 (par rapport à 2021), mais elles ont dépassé les prévisions précédentes. Malgré les pénuries qui ralentissent la chaîne d’approvisionnement, les fabricants ont encore livré 80,5 millions de PC au cours du trimestre. Il s’agissait du septième trimestre consécutif où les ventes mondiales dépassaient les 80 millions, du jamais vu depuis 2012.

Les indicateurs montrent que la demande de PC reste très forte, ce qui signifie qu’on ne peut pas parler de repli pour le moment. IDC a également constaté que le classement parmi les meilleurs constructeurs est resté inchangé au premier trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021.

Lenovo est resté la première marque de PC avec une part de marché de 22,7 %, suivi de HP (19,7 %), Dell (17,1 %) et Apple (8,9 %), viennent ensuite Asus (6,9 %) et Acer (5,8 %). Les seuls principaux constructeurs OEM qui ont connu une croissance des ventes d’une année sur l’autre sont Dell, Apple et Asus.

