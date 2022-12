LG dévoile deux barres de son qui s’appuient sur les haut-parleurs de votre TV pour plus d’immersion

LG va présenter, lors du CES de Las Vegas, ses deux nouvelles barres de son, les LG SC9 et SE6. Toutes deux embarquent la nouvelle technologie WOW Orchestra du constructeur coréen.

Alors que le CES de Las Vegas ouvrira ses portes la semaine prochaine, le constructeur coréen LG a décidé de prendre les devants en dévoilant, quelques jours avant l’ouverture, deux nouvelles barres de son qui seront présentées sur place à compter du 5 janvier.

Comme pressenti ces dernières semaines, ces deux barres de son profiteront de la nouvelle technologie WOW Orchestra de la firme. À l’instar de Q Symphony chez Samsung, cette fonctionnalité permet de profiter, en plus de la sortie audio de la barre de son, du son des haut-parleurs du téléviseur LG auquel elle est branchée, le tout afin de proposer une expérience sonore plus immersive. Ce sont par ailleurs deux barres de son qui ont déjà été dévoilées par LG, la LG SC9 et la LG SE6.

Une barre de son LG SE6 plus compacte

Néanmoins, LG n’a pas encore fait le point sur les différences entre les deux barres de son, sinon que la LG SE6 est un modèle plus compact doté de quatre radiateurs passifs pour la restitution des graves. La forme se contente pour l’heure surtout de communiquer sur les fonctionnalités communes aux deux modèles. C’est le cas notamment de la fonction Triple Sound Optimizer qui va permettre de « booster » les capacités audio des barres de son, sans que l’on sache encore de quelle manière. La fonction Smart-Up mixer a quant à elle permettre de transformer une source stéréo en un son surround.

Du côté des caractéristiques et de l’architecture audio, LG a intégré trois haut-parleurs orientés vers le haut sur ses deux barres de son, de manière à proposer une compatibilité avec Dolby Atmos et avec DTS:X.

LG indique également que les deux barres de son sont compatibles avec le VRR et l’ALLM pour permettre une transmission HDMI de bonne qualité, notamment pour les consoles de jeux avec une prise en charge de la définition 4K à 120 Hz.

On devrait en savoir plus sur les nouvelles barres de son de LG lors de leur présentation officielle. Celle-ci aura lieu lors du CES de Las Vegas. Le constructeur coréen a d’ores et déjà annoncé tenir sa conférence d’ouverture le 5 juillet à 1h du matin, heure de Paris.

